ノースカロライナ州立大戦

米大学野球リーグ・スタンフォード大に所属する佐々木麟太郎内野手が9日（日本時間10日）、ノースカロライナ州立大戦で今季16号を放った。飛距離145メートルの豪快弾で、ファンにも衝撃が広がった。

5-12と大量リードを許して迎えた8回。佐々木は、相手右腕の甘い球を見逃さずに強振。打球は右翼スタンドに消えた。

打球速度111マイル（約179キロ）、飛距離476フィート（約145メートル）の16号。スタンフォード大野球部の公式Xが、「このボールは完全に破壊された。リンタロウ・ササキが打球速度111マイル、飛距離476フィートのホームラン」として本塁打の動画を投稿すると、日本のファンから驚きの声が漏れた。

「飛距離145メートルとかエグすぎ」

「それにしても凄い飛距離」

「大谷のようなフォームからシュワーバーの様な打球」

「さすがにMLBドラフトかかるレベルだよなこれ」

「ジャッジも宗隆もビックリだ！！」

佐々木は花巻東高時代に史上最多とされる、高校通算140本塁打。2023年のドラフト前にはプロ志望届を提出せず、学業、運動の双方で米国屈指の実績を挙げるスタンフォード大に進んだ。

米国のドラフトでは21歳以上の2年生選手も指名対象となるため、4月18日に21歳となった佐々木は7月の会議で指名を受けられる。さらに、この条件を満たす日本のドラフト対象選手は前年秋の会議で指名できると確認され、昨年のドラフトでソフトバンクとDeNAが1位入札。抽選でソフトバンクが交渉権を獲得した。

Xには「ホークスに来てくれるか不安になってきた」「あまり打つとホークス入団の可能性が下がりそう」などのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）