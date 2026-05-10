「ドジャース２−７ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は八回の第４打席で、左前打を放ち３試合連続安打とした。

先頭のキム・ヘソンが四球で出塁するも、続くフリーランドが併殺打に倒れた。２死無走者で右腕・ロペスとの対戦。初球の甘いフォーシームにスイングをかけるも、タイミングが合わずミスショットでファウルとなった。２球目のフォーシームもバックネット方向へのファウルとなって追い込まれた。

３球目の高めも差し込まれてのファウル。４球目のカーブは懸命にカットし、５球目の高めは見極めた。６球目のスライダーもカットし、７球目の低めは見送って平行カウントに。最後は高めのフォーシームを捉え、左前打を放った。打席では左手を何度も振るなど気にしている様子も見受けられたが、コンパクトに逆方向へはじき返した。

大谷はストライダーと対戦した第１打席は空振り三振、第２打席は一ゴロ、第３打席は投球術に翻弄されて３球三振に終わっていた。

打線は九回にパヘズが２ランを放って完封負けを阻止。第３戦でカード勝ち越しを目指す。