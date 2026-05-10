5月10日は「母の日」です。バイドゥ（東京都港区）のきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」が、「Z世代が選ぶ！！『お母さんにしたい有名人TOP10』」を紹介しています。

【1〜10位】えっ？ 意外！ ちゃんみな、辻希美は？ 衝撃の「お母さんにしたい有名人TOP10」結果を見る！

調査は、4月9〜26日にかけて、16〜29歳の男女1584人を対象にアプリ内のアンケートフォームで実施。

3位は俳優の橋本環奈さんでした。投票した人からは「一緒にいたら毎日楽しそう」「おしゃれやメイクの話もしてくれそう」「見ているだけで元気になれる」といった声が寄せられたということです。

2位は俳優の北川景子さんでした。「家事・仕事・育児を両立していそう」「子どものためにいろいろ工夫してくれそう」「SNSなどからも家族思いな印象が伝わる」といった意見が見られたということです。

1位は俳優の天海祐希さんでした。回答した人からは「悩みを真剣に聞いてくれそう」「アドバイスが的確そう」「厳しさと優しさのバランスが理想的」「困ったときに守ってくれそう」といったコメントが集まったということです。

同社は、調査結果を受けて、「今回のランキングでは、女優・タレント・アーティスト・スポーツ選手など、幅広いジャンルから“理想のお母さん像”として支持を集める結果となりました。特に上位には、『芯の強さ』『安心感』『相談しやすさ』『子ども思い』といった要素を持つ人物が多くランクイン。単なる“優しさ”だけでなく、“頼れる存在”であることが重視されている傾向がうかがえます」とコメント。

続けて、「橋本環奈さんのように『親しみやすさ』『一緒にいて楽しそう』といった“友だちのような距離感”を評価する声も多く、Z世代における理想の母親像が多様化していることも特徴的です。また、リアルな家庭感や日常の温かさを感じさせる人物への支持も目立っており、『憧れ』と『身近さ』の両方を求める価値観が見える結果となりました」と分析していました。