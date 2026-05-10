5月9日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にBOYNEXTDOORが出演。パワフルなパフォーマンスで会場を熱く盛り上げた。

【映像】「ビジュ爆発」BOYNEXTDOORの最後まで楽しそうなパフォーマンス

BOYNEXTDOORは、2023年にデビューした韓国の6人組ボーイズグループ。日本でも2024年にデビューし、最近では冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』も話題に。6月8日には初のフルアルバムでカムバックすることも発表されている。

この日トリを務めたBOYNEXTDOORはシックなモノトーンの衣装に身を包み、ステージに登場。「会いたかったでしょー！」「叫べー！」と冒頭から会場を盛り上げると、ジェヒョンの「行くぞ！」で「Hollywood Action」がスタート。イハンの低音ボイスやソンホの美しいボーカルと、一曲目からひとりひとりのユニークな個性がしっかりと見えてくる。「Nice Guy」では軽やかにソロパートを披露するウナクにジェヒョンがぐっと顔を寄せ、さらにイハンはウナクの体を手でなぞってちょっかいを出し、メンバーたちも笑顔に。

自由にステージを飛び回り大歓声

テサンが「みなさん、楽しんでますかー？」と投げかけると、熱い反応が。今回は２年ぶりの『Kstyle PARTY』出演、そしてヘッドライナーを務めるということで、ジェヒョンは「全部全部、みなさんのおかげです！」とファンへ感謝を伝える。日本語でMCを進行する中、途中でイハンが言い間違えてしまい、「かわいい〜！」とジェヒョンが肩を抱いた場面ではファンも大盛り上がり。

今回はバンドバージョン、そして日本語バージョンでライブを届けると伝えると、その気合に応えるようにファンも大きな歓声を送る。続いて披露したのは、昨年リリースの日本2ndシングルに収録された「Count To Love」。ウナクは「これからもっと愛されて、20枚目のシングルまで出せるように楽しく歌ってみます！」と笑顔を見せる。

さらに「One and Only」では「手を上げてー！」「Make some noise!」と盛り上げ、リウの蹴り上げるような軽やかな振り、テサンのユニークな声色と、会場をボネクドのカラーで満たしていく。ウナクの歌い出しから歓声が上がったのは、大ヒット曲「IF I SAY, I LOVE YOU」。サビでは「歌ってくれー！」の声に応え、ファンの大合唱が巻き起こり会場は一体感を増していく。

続くMCでは、冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』の話に。ウナクは「今日も見てくれましたか？」と問いかけ、ジェヒョンは番組を通して「すでに友だちがたくさんできてすごくうれしいです」と満足げ。そんな中、ウナクはいきなり「僕たち、アルバムが出ます！」と、前日に発表された初のフルアルバムでのカムバックに触れ、発売日である「６月8日！」でコール＆レスポンスを始める。

ときどき韓国語を交えてのMCを進めながら、ジェヒョンは「いつか僕たちがこういう会話も全部日本語でできる日が来ますよね。そのときまで、僕たちをずっと見守って愛してくれないとダメです……！」と愛らしく話すと、客席からは悲鳴のような歓声が。イハンは「今年もいっぱいONEDOOR（BOYNEXTDOORのファンダム名）のみなさんに会いに行きますので、待っていてくださいね！」と伝え、ファンの期待を煽る。

次の曲に行く前に、ソンホから「みなさん、フラッシュライトを点けてもらえますか？」とお願いが。ジェヒョンの「みなさんが星だと思いながら、次の曲をお届けします」のコメントから「So let's go see the stars」へ。イハンのロマンティックな歌声やテサンの甘い声色と、それぞれのボーカルの魅力をたっぷりと堪能できる一曲だ。「Step By Step」「SAY CHEESE!」ではメンバー同士、そしてファンとアイコンタクトを取りながらパフォーマンス。ギターの音にのせてエアギターを披露したり、びょんびょんと飛び跳ねたりと、全力でファンを楽しませる。

大盛り上がりの中、「みなさんのパワフルなエネルギー、全部伝わりました！」とイハン。そしてリウが「時間があっという間に過ぎて最後の曲になってしまいました」と話し、会場から「えー！」「イヤだー！」と残念がる声が上がる中、「I Feel Good」へ。終盤とは思えないほどパワフルさを増したパフォーマンスで会場はさらにヒートアップし、ラストの「Earth, Wind & Fire」ではテサンがジャケットをはだけ肩を見せ、ファンを沸かせる場面も。

会場の温度が最高潮に達する中、メンバーたちがステージを降りたかと思うと、ファンからのアンコールに応え「IF I SAY, I LOVE YOU (Japanese Ver.)」を披露。さらにウナクの「イハンさん、今日の気分はどうですか？」から「I Feel Good」もパフォーマンス。リウはスマホでメンバーたちを撮影し、ジェヒョンはカメラにキスしたりと、最後まで自由にステージを飛び回るメンバーたち。「最高だった！」「愛してるー！」とファンに伝え、熱いステージを締めくくった。

視聴者からは、「歓声えぐ」「カッコよすぎ〜」「全員、ビジュ爆発」「メロすぎる」「みんな日本語上手」「はーんかわいい」「全員可愛くて目が忙しい」「体力おばけ」「すごい体力！」「尊い」と、エネルギッシュなステージへ感嘆の声が上がった。

（セットリスト）

1 INTRO+Hollywood Action

2 Nice Guy

3 Count To Love

4 One and Only

5 IF I SAY, I LOVE YOU

6 So let's go see the stars

7 Step By Step

8 SAY CHEESE!

9 I Feel Good

10 Earth, Wind & Fire

EN1 IF I SAY, I LOVE YOU (Japanese Ver.)

EN2 I Feel Good

（『Kstyle PARTY』／ABEMA K-POPチャンネル）