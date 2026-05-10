人気配信者・加藤純一（40）が10日までに自身の公式Xを更新。事務所設立を発表した。

「新しく配信者事務所なるものを立ち上げました！」と書き出した加藤。新ストリーマー事務所「株式会社 DRKS」（どろくさ）加入メンバーのストリーマー・布団ちゃん、ゆゆうた、もこう、おにやとの集合写真を添えて報告した。

「色々脛に傷があるもの達ですが、うぞ暖かく見守ってください！」と自虐も。「本人達の負担にならないように色々楽しい事をやっていけたらなと思います」（原文ママ）とした。

加藤は22年3月に行われた結婚披露宴でのネット投げ銭が「2億円」を超えたことで話題に。また、24年には有名セクシー女優との不倫が報じられ謝罪、25年4月には自身の生放送を通じて離婚を発表した。

布団ちゃんは25年にカラオケ店での不適切な迷惑行為を配信し、所属していたeスポーツチーム「VARREL」から契約解除に、その後、配信での不誠実・不道徳な言動や迷惑行為も物議を醸し、謝罪・活動自粛していた。

ゆゆうたは2026年1月、違法アダルトサイトの視聴やYouTube動画のダウンロードが発覚。約3カ月間の活動休止を行い4月に復帰した。

もこう、おにやは上記3人に比べて比較的大炎上ネタはなく、問題が少ないことが逆にネタにされ、注目を集めた。

ネットでは「令和のアベンジャーズだ」「一人だけ重力キツめにかかってて草」「DRKSおめでとう！傷持ちメンツでガチで楽しもうぜ、応援するわ！」「このメンツが配信界隈四天王感あるよな」などのコメントが寄せられた。