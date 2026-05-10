職場で嫌な顔をされないために！相談したい・教えてもらいたい時の言い方は？【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術】

職場で嫌な顔をされないために！相談したい・教えてもらいたい時の言い方は？

相談したい・教えてもらいたい

言いかえPOINT

どんなにせっぱ詰まっていても、いきなり「ご相談させてください」「教えてください」と、一方的な言葉を投げかけてはいけません。「折り入って」とひと言添えてから、「教えていただけますか？」「ご相談したいことがあるのですが」とお伺いを立てましょう。真剣さや切実さが伝わって、相手からイエスの返事をもらいやすくなります。

言いかえPOINT

声をかける際の「少しよろしいですか？」は定番フレーズですが、相手が忙しい場合は「本当に少しで済むの？」と思われる可能性もあります。まずは、具体的に「○分ほどお時間いただけますか？」と声をかけてから（相手の了承を得てから）話を始めましょう。相手は安心して話の内容に集中できるはずです。

言いかえPOINT

「聞く」の謙譲語には「伺う」「お聞きする」「聞かせていただく」などがあります。単に話を聞く場合であれば、これらの言葉を用いればいいでしょう。一方、教えを請うというニュアンスを含んでいる場合は「ご教示いただく」という言葉が重宝します。ビジネスシーンのメール文面にも適しています。

【出典】『好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術』著：山口拓朗