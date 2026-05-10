新大阪駅の「エキマルシェ新大阪」全館リニューアル…「改札内の店舗を段階的に閉店」一挙発表 りくろーおじさん、551蓬莱、スタバも【一覧】
JR新大阪駅在来線改札内の商業施設「エキマルシェ新大阪」が、全館リニューアルされる。
【画像】エキマルシェ、段階的に閉店となるショップ一覧
運営するジェイアール西日本デイリーサービスネットは「より魅力的な空間とサービスをご提供するため」だとし、「つきましては、改札内の店舗を段階的に閉店させていただきます（一部店舗は営業継続及び仮設開店）」と説明。
「工事期間中は、お客様にご不便をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。なお、リニューアルの詳細につきましては、改めて発表させていただきます」と呼びかけている。
■閉店店舗
1）2026年5月31日（日）11店舗 ※閉店時間は店舗により異なる
ドリップ エックス カフェ（カフェ）
デリチュース（チーズケーキ・焼菓子）
ポンポン×クリスピー（スイーツ・お土産）
蜜香屋SUNAJI（やきいも・おいも菓子）
エピナール（バウムクーヘン・チョコレート）
喜八洲総本舗（和菓子）
FRUIT GARDEN 山口果物（ゼリー・ジュース・サンド）
うぐいすボール（あられ）
はちみつスイーツ“アンニュイ”（タルト・洋菓子）
りくろーおじさんの店（チーズケーキ）
御菓子所 泉寿庵（和菓子）
2）2026年6月8日（月）1店舗 ※11:00閉店
アントレマルシェ（お土産・コンビニ）
3）2026年8月16日（日）8店舗 ※閉店時間は店舗により異なる
2025 大阪・関西万博オフィシャルストア（公式ライセンス商品）
551蓬莱（豚まん）
オムライス北極星（オムライス）
くくるハナタコ（たこ焼き）
松葉（串かつ）
スターバックスコーヒー（カフェ ※テイクアウト）
駅鉄ポップショップ（新幹線・鉄道グッズ）
ブックスタジオ（書籍）
■2026年8月17日（月）以降の営業継続店舗
旅弁当 駅弁にぎわい（駅弁販売）
逢酒場ちろり（日本酒バー）
海鮮回転寿司がんこ（寿司）
セブン-イレブン ハートインJR 新大阪駅東改札内店（仮設）（2026年5月27日開業）（コンビニ）
おみやげ街道（仮設）（2026年6月11日開業）（お土産）
デリチュース（仮設）（2026年6月上旬開業）（チーズケーキ・焼菓子）
【画像】エキマルシェ、段階的に閉店となるショップ一覧
運営するジェイアール西日本デイリーサービスネットは「より魅力的な空間とサービスをご提供するため」だとし、「つきましては、改札内の店舗を段階的に閉店させていただきます（一部店舗は営業継続及び仮設開店）」と説明。
「工事期間中は、お客様にご不便をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。なお、リニューアルの詳細につきましては、改めて発表させていただきます」と呼びかけている。
1）2026年5月31日（日）11店舗 ※閉店時間は店舗により異なる
ドリップ エックス カフェ（カフェ）
デリチュース（チーズケーキ・焼菓子）
ポンポン×クリスピー（スイーツ・お土産）
蜜香屋SUNAJI（やきいも・おいも菓子）
エピナール（バウムクーヘン・チョコレート）
喜八洲総本舗（和菓子）
FRUIT GARDEN 山口果物（ゼリー・ジュース・サンド）
うぐいすボール（あられ）
はちみつスイーツ“アンニュイ”（タルト・洋菓子）
りくろーおじさんの店（チーズケーキ）
御菓子所 泉寿庵（和菓子）
2）2026年6月8日（月）1店舗 ※11:00閉店
アントレマルシェ（お土産・コンビニ）
3）2026年8月16日（日）8店舗 ※閉店時間は店舗により異なる
2025 大阪・関西万博オフィシャルストア（公式ライセンス商品）
551蓬莱（豚まん）
オムライス北極星（オムライス）
くくるハナタコ（たこ焼き）
松葉（串かつ）
スターバックスコーヒー（カフェ ※テイクアウト）
駅鉄ポップショップ（新幹線・鉄道グッズ）
ブックスタジオ（書籍）
■2026年8月17日（月）以降の営業継続店舗
旅弁当 駅弁にぎわい（駅弁販売）
逢酒場ちろり（日本酒バー）
海鮮回転寿司がんこ（寿司）
セブン-イレブン ハートインJR 新大阪駅東改札内店（仮設）（2026年5月27日開業）（コンビニ）
おみやげ街道（仮設）（2026年6月11日開業）（お土産）
デリチュース（仮設）（2026年6月上旬開業）（チーズケーキ・焼菓子）