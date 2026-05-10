婚活ビギナー3人が30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』。

5月5日（火）に放送された第2話では、ABEMAの現役女性アナウンサーと年下イケメンモデルの急接近にスタジオが大興奮する場面があった。

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同番組は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の女性3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。

人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。

その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。

スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。

◆婚活中の西澤アナ、“同棲”開始！

第1話でデート相手に合鍵を渡さず厳しい決断を下した現役アナウンサーのゆかは、次なる相手に大手企業に勤める会社員兼モデルのS・リョウ（29歳）を指名。

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朝イチで名古屋から新幹線で駆けつけたという彼との初対面で、ゆかは「爽やかなイケメンでした」と好印象を抱きつつも、年齢差や結婚願望へのズレから懸念を抱く。

しかし、レストランでのデートを通じて「考え方も似てるかも」と意気投合し、ゆかは合鍵を渡すことを決意。見事“ゼロ日婚約”が成立した。

その後、“同棲”生活をスタートさせた初めての夜に、2人はまさかの急接近。スタジオMCの夏菜もたまらず「これ見ていいやつ!?」と絶叫するなど、大興奮の盛り上がりを見せていた。