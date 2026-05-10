『リング』『らせん』作家の鈴木光司さん死去 68歳 幸せな作家人生は家族・子育てのおかげ「もっとも幸運な人間」
大ヒットしたホラー小説『リング』『らせん』などで知られる作家・鈴木光司さんが亡くなった。68歳だった。
【写真】貞子ポーズする鈴木光司さん
鈴木さんは、1957年静岡県生まれ。1990年『楽園』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞し作家デビュー。1991年に『リング』が大ヒット。その続編『らせん』で1995年吉川英治文学新人賞を受賞。『ループ』『バースデイ』『仄暗い水の底から』『生と死の幻想』『シーズ ザ デイ』『神々のプロムナード』など多くの作品を世に送り出してきた。
2013年に『エッジ』が、心理的サスペンス、ホラー、ダークファンタジーのジャンルにおいて最も優れた小説に贈られる文学賞「シャーリー・ジャクスン賞」の長編賞を受賞。長編小説部門での日本の小説の受賞は初の快挙となった。
同賞を受賞した際、鈴木さんは「このような栄誉ある文学賞をいただけたこと、まことにうれしく思います。ぼくは今、世界でもっとも幸運な人間であると実感しています」と喜び。「小説家としてデビューできたのも、ベストセラーを出すことができたのも、子どもたちとの関わりがあってこそです。子育てによって、ぼく自身、大いに成長させてもらいました。今回の受賞作『エッジ』の中でも、子育ての体験は生かされています」と家族へ感謝の気持ちを表していた。
【写真】貞子ポーズする鈴木光司さん
鈴木さんは、1957年静岡県生まれ。1990年『楽園』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞し作家デビュー。1991年に『リング』が大ヒット。その続編『らせん』で1995年吉川英治文学新人賞を受賞。『ループ』『バースデイ』『仄暗い水の底から』『生と死の幻想』『シーズ ザ デイ』『神々のプロムナード』など多くの作品を世に送り出してきた。
同賞を受賞した際、鈴木さんは「このような栄誉ある文学賞をいただけたこと、まことにうれしく思います。ぼくは今、世界でもっとも幸運な人間であると実感しています」と喜び。「小説家としてデビューできたのも、ベストセラーを出すことができたのも、子どもたちとの関わりがあってこそです。子育てによって、ぼく自身、大いに成長させてもらいました。今回の受賞作『エッジ』の中でも、子育ての体験は生かされています」と家族へ感謝の気持ちを表していた。