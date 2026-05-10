メガハウスは、『魔法少女まどか☆マギカ』より「るかっぷ 魔法少女まどか☆マギカ 鹿目まどか＆暁美ほむら セット【限定座布団付き】」(10,010円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。

2026年11月発送予定「るかっぷ 魔法少女まどか☆マギカ 鹿目まどか＆暁美ほむら セット【限定座布団付き】」(10,010円)

「るかっぷ」シリーズに『魔法少女まどか☆マギカ』より「鹿目まどか」と「暁美ほむら」がセットで登場。

るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。一緒に並べると、より世界観が広がる。

なお、“限定オリジナルミニ座布団”が付属しているのはプレミアムバンダイアニプレックスオンライン限定となっている。















































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