『魔法少女まどか☆マギカ』るかっぷに「鹿目まどか」と「暁美ほむら」がセットで登場
メガハウスは、『魔法少女まどか☆マギカ』より「るかっぷ 魔法少女まどか☆マギカ 鹿目まどか＆暁美ほむら セット【限定座布団付き】」(10,010円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「るかっぷ 魔法少女まどか☆マギカ 鹿目まどか＆暁美ほむら セット【限定座布団付き】」(10,010円)
「るかっぷ」シリーズに『魔法少女まどか☆マギカ』より「鹿目まどか」と「暁美ほむら」がセットで登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。一緒に並べると、より世界観が広がる。
なお、“限定オリジナルミニ座布団”が付属しているのはプレミアムバンダイ・アニプレックスオンライン限定となっている。
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
2026年11月発送予定「るかっぷ 魔法少女まどか☆マギカ 鹿目まどか＆暁美ほむら セット【限定座布団付き】」(10,010円)
「るかっぷ」シリーズに『魔法少女まどか☆マギカ』より「鹿目まどか」と「暁美ほむら」がセットで登場。
なお、“限定オリジナルミニ座布団”が付属しているのはプレミアムバンダイ・アニプレックスオンライン限定となっている。
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project