NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルなコーデを披露した。

「こういう格好が1番好きです」

中川さんは「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日BerBerJin COLLECTIVEのオープン初日に並んでゲットしました」と紹介した。「ずっとマイサイズを探していてようやく出会えてバックプリントもとっても可愛いんです！」とつづっていた。

「せっかくなので当時スタンフォード大学のブックストアで購入して、今でもいろんな目標を書き込んでいるモチベーションノートも手に持って」と説明し、その写真も公開していた。

ちなみに、「日本では『これで電車に乗れるかな？』と自分に問いかけながらお洋服を選ぶのでなかなかいつもは着られませんが、こういう格好が1番好きです」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、胸元に赤い文字で「STANFORD」、背中には大きく頭文字の「S」がデザインされたグレーのスウェットとデニムのショートパンツを着用。足元には緑のラインが入ったソックスと黒いスニーカーを合わせて、ベンチに座って微笑んでいた。

この投稿には、「女子大生みたいで可愛い」「めっちゃオシャレ！」「やっぱりジーンズ姿が最高に似合う！」「美しすぎ」「天使かよっ」といったコメントが寄せられていた。