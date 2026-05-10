最終日に女性陣の不満を受けた男性陣。石丸伸二が代表して場の空気を良くするために男子で仲良く振る舞っていたと弁明した。

【映像】石丸が裏事情を暴露した瞬間（凍りつくメンバーの様子）

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

男性陣だけで結束を深めるメンバーの態度に対し、女性陣から「恋愛番組じゃない」「女性に失礼」と不満を爆発させ修羅場化した最終日。批判を受け、しんじは「じゃあ一個、心情の吐露をいただいたんで僕の方からもお伝えすると…」と言い始め「僕らは無邪気なところは確かにある。でもなんでそれを表に出してたかって言ったら、申し訳ないけど、女の子のみなさん（5人）が仲悪いだろうなって思ったんですよ」と、女性側の関係性を危惧したからこその振る舞いだったと主張し、「だから、僕たち仲良くやってるという雰囲気がいいかと思って、努めて伝えてました。それが結果ウザかったんだなって思って深く反省した次第です。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

ひでおも女性5人が違う性格だとスタッフから事前に聞いていたこともあり、男性だけでも仲良くしようとしていたと説明。しんじも「仮に僕らが女性陣と同じスタンスだったら、結構最悪な空気になったと思う」と言い、「これで（男性陣も）カメラの前でしか会話しません、とかだったらマジで地獄になっていたと思わない？」と女性陣に疑問を投げかけていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。