初優勝を飾った渋野日向子は大会カップとサロンパスカップを手に笑顔を見せた

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◆女子プロゴルフツアー　メジャー初戦　ワールドレディスサロンパスカップ　最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

　大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初のメジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を振り返る。最終回は２０１９年大会の渋野日向子。

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　首位から出た１９９８年度生まれ「黄金世代」の渋野日向子が４バーディー、３ボギーの７１で回って通算１２アンダー。大会史上最年少の２０歳１７８日（当時）で、令和最初のメジャー制覇＆ツアー初優勝を飾った。海外勢のメジャー連勝を「５」で止め、黄金世代では６人目のツアー優勝。８月のＡＩＧ全英女子オープンの出場権獲得も有力とした。

　最終１８番。渋野は３０センチのウィニングパットを沈めると、泣きながら笑った。「だんだんうれしさがこみ上げてきた。生まれてきてから一番うれしい」。同世代で親友の大里桃子らからウォーターシャワーで祝福された。「令和元年感はまだないけど、メジャー（優勝者）も日本人は久々…。私で良かったんでしょうか？」と、無邪気に首をかしげた。前週の勝みなみに続き、黄金世代が連勝だ。

　自身初の最終日最終組。緊張のあまり１番で左へ曲げて、連続ボギーなしは「３８」で止まった。ぺ・ソンウ（韓国）と首位に並んで迎えた１６番パー４は、中央に大木がそびえるこの日の最難関ホール。第１打を狙い通りにフェアウェー左に運ぶと、左足下がりの第２打をピン左８メートルへ。ぺは第２打を右の林へ曲げるなどダブルボギー。自身はパーセーブで２打差をつけて勝負を決めた。

　強風の中、５番で１０メートルのバーディーパットを沈めるなど、今季平均パット数（パーオン時）１・７５６３で１位の力を発揮した。１７年秋から青木翔コーチ（当時３４）の指導を仰ぎ、苦手克服に挑んだ。毎日９ホールの“パットラウンド”は、１番の１メートル弱から始まり最終９番では４〜５メートルまで徐々に距離を伸ばす。１ホールで２回以上ミスをしたら１番に戻る。始めた当初は３時間を要したが、現在は３０分で終えるまでに上達。青木コーチは「やり続けてきたことが、ようやく実を結んできた」とたたえた。

　地元・岡山市の体操教室で指導する母・伸子さん（当時５１）は、仕事の都合で歓喜の瞬間に立ち会えなかった。だが、速報や録画放送で確認し「本当に我が子なのかな…。こうして頑張る姿を見せてくれることが何よりもプレゼントです」と孝行娘に感謝した。

　この優勝でＡＩＧ全英女子オープン出場権を手にし、同年８月の初出場のメジャーの大舞台で世界を驚かせた。初日に６６で１打差２位と好発進すると、第３日に首位に立って逃げ切りＶ。１９７７年の全米女子プロ選手権の樋口久子以来、日本女子２人目のメジャー制覇の大偉業を成し遂げた。積極的な攻めのゴルフと代名詞の明るい笑顔から、「スマイリング・シンデレラ」として世界中から注目を集めた。

　◆渋野　日向子（しぶの・ひなこ）１９９８年１１月１５日、岡山市生まれ。２７歳。８歳でゴルフを始め、小学時代はスポーツ少年団でソフトボール選手。岡山・作陽高を出て１８年７月、２度目の受験となったプロテストで合格。米ツアー１勝、国内通算６勝。１６７センチ、６２キロ。血液型ＡＢ。家族は両親と姉、妹。