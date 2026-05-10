◆女子プロゴルフツアー メジャー初戦 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初のメジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を振り返る。最終回は２０１９年大会の渋野日向子。

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首位から出た１９９８年度生まれ「黄金世代」の渋野日向子が４バーディー、３ボギーの７１で回って通算１２アンダー。大会史上最年少の２０歳１７８日（当時）で、令和最初のメジャー制覇＆ツアー初優勝を飾った。海外勢のメジャー連勝を「５」で止め、黄金世代では６人目のツアー優勝。８月のＡＩＧ全英女子オープンの出場権獲得も有力とした。

最終１８番。渋野は３０センチのウィニングパットを沈めると、泣きながら笑った。「だんだんうれしさがこみ上げてきた。生まれてきてから一番うれしい」。同世代で親友の大里桃子らからウォーターシャワーで祝福された。「令和元年感はまだないけど、メジャー（優勝者）も日本人は久々…。私で良かったんでしょうか？」と、無邪気に首をかしげた。前週の勝みなみに続き、黄金世代が連勝だ。

自身初の最終日最終組。緊張のあまり１番で左へ曲げて、連続ボギーなしは「３８」で止まった。ぺ・ソンウ（韓国）と首位に並んで迎えた１６番パー４は、中央に大木がそびえるこの日の最難関ホール。第１打を狙い通りにフェアウェー左に運ぶと、左足下がりの第２打をピン左８メートルへ。ぺは第２打を右の林へ曲げるなどダブルボギー。自身はパーセーブで２打差をつけて勝負を決めた。

強風の中、５番で１０メートルのバーディーパットを沈めるなど、今季平均パット数（パーオン時）１・７５６３で１位の力を発揮した。１７年秋から青木翔コーチ（当時３４）の指導を仰ぎ、苦手克服に挑んだ。毎日９ホールの“パットラウンド”は、１番の１メートル弱から始まり最終９番では４〜５メートルまで徐々に距離を伸ばす。１ホールで２回以上ミスをしたら１番に戻る。始めた当初は３時間を要したが、現在は３０分で終えるまでに上達。青木コーチは「やり続けてきたことが、ようやく実を結んできた」とたたえた。

地元・岡山市の体操教室で指導する母・伸子さん（当時５１）は、仕事の都合で歓喜の瞬間に立ち会えなかった。だが、速報や録画放送で確認し「本当に我が子なのかな…。こうして頑張る姿を見せてくれることが何よりもプレゼントです」と孝行娘に感謝した。

この優勝でＡＩＧ全英女子オープン出場権を手にし、同年８月の初出場のメジャーの大舞台で世界を驚かせた。初日に６６で１打差２位と好発進すると、第３日に首位に立って逃げ切りＶ。１９７７年の全米女子プロ選手権の樋口久子以来、日本女子２人目のメジャー制覇の大偉業を成し遂げた。積極的な攻めのゴルフと代名詞の明るい笑顔から、「スマイリング・シンデレラ」として世界中から注目を集めた。

◆渋野 日向子（しぶの・ひなこ）１９９８年１１月１５日、岡山市生まれ。２７歳。８歳でゴルフを始め、小学時代はスポーツ少年団でソフトボール選手。岡山・作陽高を出て１８年７月、２度目の受験となったプロテストで合格。米ツアー１勝、国内通算６勝。１６７センチ、６２キロ。血液型ＡＢ。家族は両親と姉、妹。