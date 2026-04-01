◇プレミアリーグ第３６説 ブライトン―ウルバーハンプトン（１０日）

【ブライトン（英国）１０日＝森昌利通信員】ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫が、ウルバーハンプトン戦で左太もも裏を付近を痛め、後半１３分に途中交代した。試合後に会見したブライトンのヒュルツェラー監督は「スキャンの結果を待たなければならないが、良くは見えない」と、三笘の状態が思わしくないことを明かし、表情を曇らせた。負傷個所については「ハムストリング（太もも裏）で間違いないと思うが、それも検査の結果を待たなければならない」と語った。

三笘は後半１０分過ぎ、浮き球のロングボールを肩付近でトラップして前進した際、右手を上げてプレーをストップすると、左の太もも裏付近を押さえて転倒した。その後両手で顔を覆い、ショックを隠しきれない場面もあり、ホームスタジアムは騒然となった。医療班とのやり取りを追え、立ち上がると、交代時には自らの足で歩いてピッチを出たが、その表情には厳しさが浮かんだ。日本代表は今月１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）のメンバーを発表するが、本大会を１か月後に控え、影響は避けられない負傷とみられる。