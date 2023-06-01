ボルフスブルクvsバイエルン スタメン発表
[5.9 ブンデスリーガ第33節](フォルクスワーゲン・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 3 デニス・バブロ
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 6 ジャニュエル・ベロシアン
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 26 サエル・クンベディ
MF 39 パトリック・ビマー
FW 11 アダム・ダギム
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 15 モリッツ・イェンツ
DF 18 J. Adjetey
DF 25 アーロン・ゼンター
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 19 イェスパー・リンドストローム
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 7 塩貝健人
監督
ディーター・ヘッキング
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 20 トム・ビショフ
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 11 ニコラス・ジャクソン
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 14 ルイス・ディアス
FW 39 B. Ndiaye
監督
ビンセント・コンパニ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 3 デニス・バブロ
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 6 ジャニュエル・ベロシアン
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 26 サエル・クンベディ
MF 39 パトリック・ビマー
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 15 モリッツ・イェンツ
DF 18 J. Adjetey
DF 25 アーロン・ゼンター
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 19 イェスパー・リンドストローム
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 7 塩貝健人
監督
ディーター・ヘッキング
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 20 トム・ビショフ
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 11 ニコラス・ジャクソン
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 14 ルイス・ディアス
FW 39 B. Ndiaye
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります