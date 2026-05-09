「That was close」の意味は？ヒヤッとしたときに使える！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That was close」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「危なかった」でした！
「That was close」は、遅刻しそうだったけれど間にあったときや、失敗しそうでギリギリ助かったときに使えます。
また、スポーツやゲームであと少しで成功しそうだった場面では「惜しかった！」という意味にもなりますよ。
「We made it just in time. That was close.」
（ギリギリ間にあったね。危なかった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部