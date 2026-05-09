「That was close」の意味は？ヒヤッとしたときに使える！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても通じません。

果たして、正解は？

正解は「危なかった」でした！

「That was close」は、遅刻しそうだったけれど間にあったときや、失敗しそうでギリギリ助かったときに使えます。

また、スポーツやゲームであと少しで成功しそうだった場面では「惜しかった！」という意味にもなりますよ。

「We made it just in time. That was close.」

（ギリギリ間にあったね。危なかった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。