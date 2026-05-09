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金融系YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」が、「【超朗報】最安コスト「SBI NASDAQ100インデックス・ファンド」は買うべき？他ファンドとの違いやおすすめできる人を徹底解説」と題した動画を公開した。動画では、FPの資格を持つラプトル博士が、新たに登場した国内最安コストの「SBI NASDAQ100インデックス・ファンド」の基本情報や、他ファンドとの比較を通じて、同ファンドをおすすめできる人を解説している。



ラプトル博士はまず、NASDAQ100指数の特徴について「S&P500のような黒字の縛りがない」と説明。将来有望な赤字企業もいち早く組み込める仕組みがあり、「SpaceXやOpenAIなど次世代を担う企業の成長を自動で取り込んでいける可能性がある」とその魅力を語る。一方で、過去のITバブル崩壊時のような大暴落の歴史にも触れ、「最悪80%下がる可能性を事前に知っておく」と、暴落時もパニック売りしないためのリスクに対する心構えも促した。



続いて、他ファンドとの徹底比較を実施。「SBI NASDAQ100インデックス・ファンド」は信託報酬が年0.1958%と国内最安であり、世界最大級の運用会社に委託する直接投資型である点を高く評価した。比較対象となった「楽天プラス NASDAQ100」との信託報酬の差はわずかであり、「30年で数千円程度」の差にとどまると分析している。また、どうしてもつみたて投資枠で買いたい場合は、コストは割高だが非課税のメリットが大きい「iFreeNEXT」が現状唯一の選択肢になると補足した。



これらの比較結果を踏まえ、ラプトル博士は「メイン口座に合わせて最適なファンドを選ぶ」と断言。SBI証券ユーザーであれば「SBI NASDAQ100」、楽天証券ユーザーであれば「楽天プラス」を選ぶのが正解であると結論付けた。単なるコスト比較にとどまらず、自身が利用する経済圏を考慮したファンド選びの重要性を提示する動画となっている。