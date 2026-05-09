忙しい日に大助かり「きゅうりの浅漬け」、本当に5分で漬かるか試してみた

ゴールデンウィークが明けて、忙しい平日が戻ってきましたか？急いで副菜を作りたい時に便利なのが5分で浅漬けができる調理方法。

でも本当に5分で味が染みるか、筆者は半信半疑でした。

そこで今回は、これからの時期ますます活躍する野菜「きゅうり」を使って、5分で浅漬けができるレシピを作り比べしてみました。どこまで味が染みるのか、必見です！

1 シンプルな調味料でトライ





このレシピは、調味料に塩と砂糖しか使いません。かなりシンプルですが、どこまで味が染みるのでしょうか？興味津々です。

2 ナムル風味の味つけ





味の想像がつきやすい調味料を使ったレシピ。最初に塩できゅうりをしんなりさせてから調理を開始します。

3 たたききゅうりで味しみを狙う





輪切りではなく、たたききゅうりにして調理を行うこのレシピ。表と裏、どちらもしっかり叩くことで味の染み込みを良くしています。

調理スタート！

1.レシピによって使うきゅうりの本数が違うため、1本ずつ使用して調味料も本数に合わせて調整します。





2.それぞれカット・叩いたら袋に入れて、ほぼ同時に調味料を入れます。





3.5分経過して、味の違いを見てみます。





3つの違いをまずは検証





1つ目のレシピは、シェイクして揉んで味を染み込ませます。レシピに「砂糖が隠し味」とありますが、まさにその通り！甘塩っぱさがあり、浅漬けきゅうりがちゃんと作れていました。1センチ幅で切りましたが、薄切りにして同じ工程で作ると、味がさらに濃く染みておいしさが増すと思いました。





ごま油の風味が効いていて、3つの中で1番味が濃く漬けられていると感じました。しなしなのきゅうりが好きな人は、漬け時間を増やすと良さそうです。





叩ききゅうりなので、断面が大きくギザギザになっていて味の染み込みが良かったです。麺棒で叩くのが面倒と思うか、包丁不要なので楽と感じるかは人それぞれ。唐辛子の辛味が後をひき、大人の浅漬けが完成しました。

5分で十分味は染み込む！

3つのレシピを試しましたが、どのレシピも5分で味がしっかり染みておいしかったです。時間がない日も、このレシピに頼れば、副菜やお弁当のすき間埋めおかずが完成します。一度作ってみて、どの味つけが自分好みか知っておくと便利なことまちがいなしです！