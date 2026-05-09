高市政権の発足から半年が経過し、対中政策の輪郭が鮮明になりつつある。とりわけ、高市早苗首相が国会答弁において、台湾有事が日本の平和と安全に重大な影響を及ぼす「存立危機事態」に該当し得るとの認識を示して以降、日中関係は緊張をはらんだまま膠着（こうちゃく）状態にある。

この発言は、安全保障政策における高市政権の現実主義的なスタンスを象徴するものであったが、それから半年が経過した現在、両国関係は改善の兆しを見せることなく、戦略的な距離を保った冷え込んだ関係が定着している。

高市首相の対中外交において特筆すべきは、毅然（きぜん）とした安保政策を掲げる一方で、不必要な摩擦を避けるための戦略的自制を並行させている点である。首相就任前の強硬な言説から、中国側は当初、関係の全面的な冷え込みを警戒していただろう。

しかし、政権運営が本格化するにつれ、高市首相は経済安全保障の強化や同盟国との連携を重視しつつも、外交ルートにおける直接的な挑発は控えるという慎重な姿勢を見せている。これは、中国との経済的な相互依存関係が依然として深い中で、決定的な対立が日本経済に与える打撃を最小限に抑えようとする現実的な配慮の表れといえる。

一方の中国側も、高市政権の出方を慎重に見極めている。高市首相による「存立危機事態」への言及は、中国にとって内政干渉の極致とも言える台湾問題への踏み込みであり、強い警戒の対象となっている。

しかし、中国自身も国内の経済課題を抱える中で、日本との関係を完全に決裂させることは得策ではないとの判断が働いている。結果として、首脳レベルの対話や高官級の交流は継続されているものの、そこには友好の機運は薄く、事務的な意思疎通の域を出ないのが実情である。

両国間の不信感は根深く大きな改善は期待薄

このような状況下で、日中関係に大きな改善を期待するのは現時点では困難である。高市政権が掲げる、自由で開かれたインド太平洋の推進や、半導体をはじめとする戦略物資のサプライチェーン再編は、構造的に中国の国益と衝突せざるを得ない。

また、歴史認識や領土問題をめぐる根本的な溝も埋まっておらず、両国間の不信感は根深い。高市政権は、中国を対話の相手として認めつつも、安全保障上の最大の懸念材料として位置づけ続けるだろう。

今後の展望としては、現状のような緊張感のある安定、すなわち「冷たい平和」とも呼ぶべき関係が持続する可能性が高い。高市政権は、日米同盟を基軸とした抑止力を強化することで中国の行動をけん制しつつ、不測の事態を防ぐための危機管理メカニズムの構築を模索し続けることになる。

中国側もまた、日本の軍備拡張を批判しつつ、経済的な実利を得るための限定的な協力には応じるという、複雑な立ち回りを続けると予想される。

結論として、高市政権下の半年間で見えてきたのは、イデオロギー的対立を背景に置きつつも、実利と安全保障のバランスを冷徹に計算する日中関係の姿である。

存立危機事態への言及から半年を経て、両国は互いのレッドラインを再認識し、衝突を避けながらも決して積極的に歩み寄らない、戦略的な静観の時代に入ったといえる。この先も、熱を帯びることのない冷徹な関係が続くと予想される。

文/和田大樹 内外タイムス