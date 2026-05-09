Netflix週間視聴ランキング（番組）：『地獄に堕ちるわよ』初登場1位、韓ドラ『キリゴ』もランクイン【4/27/26 - 5/3/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（4月27日〜5月3日）を発表。映画以外の番組部門では、4月27日より配信がスタートした『地獄に堕ちるわよ』が初登場1位を獲得した。週間グローバルTOP10（非英語番組部門）では4位にランクインする快挙を達成。日本のほか、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、ルーマニアでもTOP10入りを果たした。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
本作は、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈なワードで一世を風靡した占い師・細木数子の波乱万丈な人生を描いたドラマ。細木を17歳から67歳まで戸田恵梨香が熱演。細木の自伝執筆を依頼される作家・魚澄美乃里役で伊藤沙莉が共演する。
戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁かれた女傑の素顔とは？
戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
5位には、村上信五（SUPER EIGHT）とマツコ・デラックスが出演する日本テレビのバラエティー番組『月曜から夜ふかし』が初ランクイン。4月27日放送分から地上波放送終了後に国内向けに見逃し配信がスタート。その後、順次、世界向けにも配信される予定だ。
8位には、韓国ドラマ『キリゴ』が初登場。64の国と地域でTOP10入りし、24の国と地域で1位となっている。グローバル週間ランキング（非英語番組部門）では、前週（4月20日〜26日）4位に初登場し、今週1位にランクアップした。
“願いをかなえる”謎のアプリを使い始めた高校生たちを描く韓国発のヤングアダルト・ホラーシリーズ。平凡だった高校生活は、願いが次々と現実になることで一変する。しかし、その代償として“死へのカウントダウン”が始まり、彼らは命を懸けた恐怖の連鎖へ巻き込まれていく。出演は、チョン・ソヨン、カン・ミナ、ペク・ソンホ、ほか。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（4月27日〜5月3日）
1：地獄に堕ちるわよ（トップ10入り週数：1）
2：九条の大罪（5）
3：ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜（1）
4：田鎖ブラザーズ（3）
5：月曜から夜ふかし（1）
6：黄泉のツガイ（4）
7：貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る（2）
8：キリゴ（1）
9：銀河の一票（2）
10：転生したらスライムだった件 第4期（4）
本作は、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈なワードで一世を風靡した占い師・細木数子の波乱万丈な人生を描いたドラマ。細木を17歳から67歳まで戸田恵梨香が熱演。細木の自伝執筆を依頼される作家・魚澄美乃里役で伊藤沙莉が共演する。
戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁かれた女傑の素顔とは？
戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
5位には、村上信五（SUPER EIGHT）とマツコ・デラックスが出演する日本テレビのバラエティー番組『月曜から夜ふかし』が初ランクイン。4月27日放送分から地上波放送終了後に国内向けに見逃し配信がスタート。その後、順次、世界向けにも配信される予定だ。
8位には、韓国ドラマ『キリゴ』が初登場。64の国と地域でTOP10入りし、24の国と地域で1位となっている。グローバル週間ランキング（非英語番組部門）では、前週（4月20日〜26日）4位に初登場し、今週1位にランクアップした。
“願いをかなえる”謎のアプリを使い始めた高校生たちを描く韓国発のヤングアダルト・ホラーシリーズ。平凡だった高校生活は、願いが次々と現実になることで一変する。しかし、その代償として“死へのカウントダウン”が始まり、彼らは命を懸けた恐怖の連鎖へ巻き込まれていく。出演は、チョン・ソヨン、カン・ミナ、ペク・ソンホ、ほか。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（4月27日〜5月3日）
1：地獄に堕ちるわよ（トップ10入り週数：1）
2：九条の大罪（5）
3：ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜（1）
4：田鎖ブラザーズ（3）
5：月曜から夜ふかし（1）
6：黄泉のツガイ（4）
7：貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る（2）
8：キリゴ（1）
9：銀河の一票（2）
10：転生したらスライムだった件 第4期（4）