「朝ドラ」主演俳優 熱愛疑惑発覚で号泣！？大御所がリポーターを一喝！

‟存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画「架空名作劇場」。第 2 弾「まりとっつぁん」の＃1が 5 月 4 日(月)に放送され、現在「TVer」「ネットもテレ東」で好評配信中だ（＃2は5月11日(月)深夜24時30分放送）。1990年代に放送された（？）朝の連続テレビドラマ「まりとっつぁん」を、主演・松田好花、語り・友近でおくる。共演は、濱田龍臣、三倉茉奈、村方乃々佳、平子祐希ら。

≪まりとっつぁんとは…≫90年代に朝の連続テレビドラマとして放送。日本で初めてマリトッツォを製造・販売したという伝説の女性事業家・伊吹まりの半生を描いた全151話。マリトッツォの語源は、「夫が婚約者に贈る菓子」。「まりとっつぁん」もまた、激動の時代を生きた夫婦の愛の物語であった。主人公の伊吹まりを演じたのが、当時、清純派新人女優として注目され、初の主演に抜擢された宮島舞花（松田好花）。語りを担当したのが、往年の大女優・三篠慶子（友近）で、最終回、三篠のサプライズ出演も話題になった。「テレ東プラス」は、第1弾同様“あの頃の囲み取材”を再現した現場に急行。再び90年代ルックに身を包み、令和の囲み取材でやったらつまみ出されそうな“ずけずけとした失礼記者”を演じてきた。※第1弾の囲み取材はこちら！

あの頃の清純派を象徴する（？）主演・松田さん渾身の演技はもちろん、記者たちが毎回驚かされるのが、三篠さんならぬ友近さんの卓越した演技力だ。カメラが回った途端、あの頃にタイムスリップ！ すぐさま三篠スイッチが入り、私たちの“下世話な質問の数々”も大御所の佇まいで一蹴する。





そして、記者がこのタイムスリップ囲み取材で毎回痛感するのが、“あの頃の芸能界が持っていた独特の熱気”だ。

かつての囲み取材は、まさしく芸能リポーターたちの戦場だった。作品の内容はそっちのけで、「我こそは」とターゲットに肉薄し、スキャンダルや熱愛について容赦なくぶっこんむ……。

平日の午後、ワイドショーで追い詰められる芸能人の姿を固唾をのんで見守ることが、当時の主婦たちの日課だった。



もしも自分が当時の記者だったら、果たして三篠さんに“六本木の夜のこと”をずけずけと聞けただろうか――。友近さんの演技は、こちらの記者魂までもが試されているような、不思議な緊張感に満ちている。

※第1弾のリポート記事はこちら

主演の松田好花を直撃！（ ※ここからは、令和の囲み取材です(笑)）

――日向坂46卒業後、ドラマ初登場となります。斬新な内容で難しい設定だったと思いますが、オファーを受けた時の心境は？「オファーを受けた時は、まだグループ在籍中でした。“卒業した後、自分はどうなっていくんだろう”という不安とワクワクが入り混じる中、今回のようなお話をいただけてすごく嬉しかったです。“これでスタートダッシュを決められたら！”という気持ちで頑張ろうと思いました。企画については、朝ドラ風というか(笑)、久々のお芝居で15〜67歳までを演じるのはすごく不安でしたが、第1弾を拝見して面白いコンセプトだなと。自然とこの世界観にハマっていきました」――YouTubeで配信されている“あの頃の囲み取材”を体験してみて、感想は？「本当に楽しかったです。“わ〜あの感じだ！”と思って…(笑)。私は1999年生まれなので、うまく馴染めているか不安な気持ちもありましたが、楽しかったです」――当時は、こういう形でぶっこむ記者やリポーターがたくさんいました。今では考えられませんよね？「そうですね。記者の皆さんとの距離も近いですし、質問のずけずけ感というか…(笑)。どう受け答えするか、演者さん本人にかかってくるので、大変な時代だったんだなと感じます。勉強になります！」――15〜67歳まで、どうやって演じ分けましたか？「しわをつくるなどしてビジュアルから入りましたが、一番は話し口調、トーンや速度を意識しました。まりの魅力は、前を見て生きる底抜けの明るさ。私は、1回考え込むとズーンと落ち込んでしまうタイプなので、まりとはちょっと違いますが、“こういう人でありたい”という理想像だったので、演じている間、清々しい気持ちになりました」――今回の出演を機に、これからも演技に挑戦してみたいという思いが芽生えましたか。「現場が温かくて、学びがある日々だったので、また新しい自分を見てみたいなという気持ちになり始めています」「架空名作劇場」＃2は5月11日（月）深夜24時30分放送！ どうぞお楽しみに！