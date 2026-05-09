来週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、米小売売上高 (5月11日～17日)
――――――――――――――――――― 5月11日 (月) ――
◆国内経済
・4月車名別新車販売 (11:00)
★ベッセント米財務長官が訪日 (～13日)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国4月消費者物価指数 (10:30)
★中国4月生産者物価指数 (10:30)
・米国4月中古住宅販売件数 (23:00)
・EU外相理事会
・米国3年国債入札
【海外決算】
[米]コンステレーション・エナジー 、フォックス
◆新規上場、市場変更 など
〇久光製薬 <4530> [東証Ｐ・名証Ｐ・福証]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月12日 (火) ――
◆国内経済
★3月全世帯家計調査 (8:30)
★日銀金融政策決定会合の主な意見 (4月27日～28日開催分、8:50)
★3月景気動向指数 (14:00)
・消費活動指数 (14:00)
・10年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ4月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・ドイツ5月ZEW景況感指数 (18:00)
・ユーロ圏5月ZEW景況感指数 (18:00)
・インド4月消費者物価指数 (19:30)
★米国4月消費者物価指数 (21:30)
・米国4月月次財政収支 (13日3:00)
・カンヌ国際映画祭 (～23日)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]アンダー・アーマー
――――――――――――――――――― 5月13日 (水) ――
◆国内経済
・3月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・スウェーデン市場は短縮取引
・ユーロ圏1-3月期GDP[改定値] (18:00)
・ユーロ圏3月鉱工業生産指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国4月生産者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[独]シーメンス、メルク/[中]テンセント、阿里巴巴集団（アリババ・グループ）
◆新規上場、市場変更 など
〇シイエム・シイ <2185> ：名証Ｍ→名証Ｐ
〇フォーラムエンジニアリング <7088> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月14日 (木) ――
◆国内経済
・4月マネーストックM2 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・新潟県知事選告示 (31日投開票)
・三島由紀夫賞、山本周五郎賞の発表
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・スイス、インドネシア、ノルウェー、スウェーデン市場休場
・英国1-3月期GDP (15:00)
・英国3月GDP (15:00)
★米国4月小売売上高 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国4月輸入物価指数 (21:30)
・米国4月輸出物価指数 (21:30)
・米国3月企業在庫 (23:00)
★トランプ米大統領が訪中 (北京、～15日)
【海外決算】
[米]アプライド・マテリアルズ
――――――――――――――――――― 5月15日 (金) ――
◆国内経済
・4月国内企業物価 (8:50)
・4月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア市場休場
・米国5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)
★米国4月鉱工業生産 (22:15)
・米国4月設備稼働率 (22:15)
・パウエルFRB (米連邦準備制度理事会) 議長任期満了
◆新規上場、市場変更 など
〇ホギメディカル <3593> [東証Ｐ]：上場廃止
〇マンダム <4917> [東証Ｐ]：上場廃止
〇澤藤電機 <6901> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月16日 (土) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・アイスランド統一地方選挙
――――――――――――――――――― 5月17日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
◆国内経済
・4月車名別新車販売 (11:00)
★ベッセント米財務長官が訪日 (～13日)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国4月消費者物価指数 (10:30)
★中国4月生産者物価指数 (10:30)
・米国4月中古住宅販売件数 (23:00)
・EU外相理事会
・米国3年国債入札
【海外決算】
[米]コンステレーション・エナジー 、フォックス
◆新規上場、市場変更 など
〇久光製薬 <4530> [東証Ｐ・名証Ｐ・福証]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月12日 (火) ――
◆国内経済
★3月全世帯家計調査 (8:30)
★日銀金融政策決定会合の主な意見 (4月27日～28日開催分、8:50)
★3月景気動向指数 (14:00)
・消費活動指数 (14:00)
・10年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ4月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・ドイツ5月ZEW景況感指数 (18:00)
・ユーロ圏5月ZEW景況感指数 (18:00)
・インド4月消費者物価指数 (19:30)
★米国4月消費者物価指数 (21:30)
・米国4月月次財政収支 (13日3:00)
・カンヌ国際映画祭 (～23日)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]アンダー・アーマー
――――――――――――――――――― 5月13日 (水) ――
◆国内経済
・3月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・スウェーデン市場は短縮取引
・ユーロ圏1-3月期GDP[改定値] (18:00)
・ユーロ圏3月鉱工業生産指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国4月生産者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[独]シーメンス、メルク/[中]テンセント、阿里巴巴集団（アリババ・グループ）
◆新規上場、市場変更 など
〇シイエム・シイ <2185> ：名証Ｍ→名証Ｐ
〇フォーラムエンジニアリング <7088> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月14日 (木) ――
◆国内経済
・4月マネーストックM2 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・新潟県知事選告示 (31日投開票)
・三島由紀夫賞、山本周五郎賞の発表
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・スイス、インドネシア、ノルウェー、スウェーデン市場休場
・英国1-3月期GDP (15:00)
・英国3月GDP (15:00)
★米国4月小売売上高 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国4月輸入物価指数 (21:30)
・米国4月輸出物価指数 (21:30)
・米国3月企業在庫 (23:00)
★トランプ米大統領が訪中 (北京、～15日)
【海外決算】
[米]アプライド・マテリアルズ
――――――――――――――――――― 5月15日 (金) ――
◆国内経済
・4月国内企業物価 (8:50)
・4月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア市場休場
・米国5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)
★米国4月鉱工業生産 (22:15)
・米国4月設備稼働率 (22:15)
・パウエルFRB (米連邦準備制度理事会) 議長任期満了
◆新規上場、市場変更 など
〇ホギメディカル <3593> [東証Ｐ]：上場廃止
〇マンダム <4917> [東証Ｐ]：上場廃止
〇澤藤電機 <6901> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月16日 (土) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・アイスランド統一地方選挙
――――――――――――――――――― 5月17日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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