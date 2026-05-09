――――――――――――――――――― 5月11日 (月) ――

◆国内経済

・4月車名別新車販売 (11:00)

★ベッセント米財務長官が訪日 (～13日)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国4月消費者物価指数 (10:30)

★中国4月生産者物価指数 (10:30)

・米国4月中古住宅販売件数 (23:00)

・EU外相理事会

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]コンステレーション・エナジー 、フォックス

◆新規上場、市場変更 など

〇久光製薬 <4530> [東証Ｐ・名証Ｐ・福証]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月12日 (火) ――

◆国内経済

★3月全世帯家計調査 (8:30)

★日銀金融政策決定会合の主な意見 (4月27日～28日開催分、8:50)

★3月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・ドイツ5月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏5月ZEW景況感指数 (18:00)

・インド4月消費者物価指数 (19:30)

★米国4月消費者物価指数 (21:30)

・米国4月月次財政収支 (13日3:00)

・カンヌ国際映画祭 (～23日)

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]アンダー・アーマー



――――――――――――――――――― 5月13日 (水) ――

◆国内経済

・3月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・スウェーデン市場は短縮取引

・ユーロ圏1-3月期GDP[改定値] (18:00)

・ユーロ圏3月鉱工業生産指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国4月生産者物価指数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[独]シーメンス、メルク/[中]テンセント、阿里巴巴集団（アリババ・グループ）

◆新規上場、市場変更 など

〇シイエム・シイ <2185> ：名証Ｍ→名証Ｐ

〇フォーラムエンジニアリング <7088> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月14日 (木) ――

◆国内経済

・4月マネーストックM2 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・新潟県知事選告示 (31日投開票)

・三島由紀夫賞、山本周五郎賞の発表

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・スイス、インドネシア、ノルウェー、スウェーデン市場休場

・英国1-3月期GDP (15:00)

・英国3月GDP (15:00)

★米国4月小売売上高 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4月輸入物価指数 (21:30)

・米国4月輸出物価指数 (21:30)

・米国3月企業在庫 (23:00)

★トランプ米大統領が訪中 (北京、～15日)

【海外決算】

[米]アプライド・マテリアルズ



――――――――――――――――――― 5月15日 (金) ――

◆国内経済

・4月国内企業物価 (8:50)

・4月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・米国5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

★米国4月鉱工業生産 (22:15)

・米国4月設備稼働率 (22:15)

・パウエルFRB (米連邦準備制度理事会) 議長任期満了

◆新規上場、市場変更 など

〇ホギメディカル <3593> [東証Ｐ]：上場廃止

〇マンダム <4917> [東証Ｐ]：上場廃止

〇澤藤電機 <6901> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月16日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・アイスランド統一地方選挙



――――――――――――――――――― 5月17日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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