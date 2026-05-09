開催：2026.5.9

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 0 - 10 [アストロズ]

MLBの試合が9日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとアストロズが対戦した。

レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。

2回表、7番 ザック・デゼンゾ 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 CIN 0-2 HOU

6回表、2番 ヨルダン・アルバレス 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 CIN 0-4 HOU

8回表、3番 イサク・パレデス 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでアストロズ得点 CIN 0-5 HOU

9回表、7番 ザック・コール 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 CIN 0-8 HOU、8番 クリスチャン・バスケス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 CIN 0-9 HOU、2番 シャイ・ウィットコム 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 CIN 0-10 HOU

試合は0対10でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのマイケル・バローズで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はレッズのニコラス・ロドロで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 09:48:07 更新