現役高校生に聞いた「好きな竹内涼真の出演ドラマ」ランキング！ 2位は『仮面ライダードライブ』、では1位は？
ワカモノリサーチは、全国の現役高校生・男女439人を対象に「好きな竹内涼真さんの出演ドラマ」に関するインターネット調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2014〜2015年の1年間で放送されていた『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）でした。竹内涼真さんは、主人公の警視庁の刑事・泊進ノ介を演じました。
幼少期に熱心に視聴していた高校生が多く、変身シーンのかっこよさやヒーロー役の姿が強く記憶に残っているようです。刑事ドラマの要素や、車をモチーフにした仮面ライダーという独自の設定も高く支持されています。
1位は、2020年1月期放送のTBS日曜劇場『テセウスの船』でした。主演の竹内涼真さんは、殺人犯の父を持つ青年・田村心を演じました。
過去にタイムスリップして家族を救おうとする重厚なストーリーに没入し、感動したという声が多数寄せられました。ミステリーとしての展開の面白さや、真犯人を予想する楽しさが現役高校生の心をつかんでいます。
(文:All About ニュース編集部)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：『仮面ライダードライブ』
2位は、2014〜2015年の1年間で放送されていた『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）でした。竹内涼真さんは、主人公の警視庁の刑事・泊進ノ介を演じました。
1位：『テセウスの船』
1位は、2020年1月期放送のTBS日曜劇場『テセウスの船』でした。主演の竹内涼真さんは、殺人犯の父を持つ青年・田村心を演じました。
過去にタイムスリップして家族を救おうとする重厚なストーリーに没入し、感動したという声が多数寄せられました。ミステリーとしての展開の面白さや、真犯人を予想する楽しさが現役高校生の心をつかんでいます。
(文:All About ニュース編集部)