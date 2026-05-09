グラスノーは7日のアストロズ戦で急きょ降板

左肩の違和感で負傷者リスト入りしているドジャースのブレイク・スネル投手が戦線復帰することが分かった。カリフォルニア・ポスト紙のドジャース番ジャック・ハリス記者が報じている。一方でスネルが復帰となれば、投手陣の入れ替えが見込まれる。ファンからは「重症なのかな」と不安の声が広がった。

ハリス記者は8日（日本時間9日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「情報筋によると、ブレイク・スネルは予定されていた最終のリハビリ登板を行わず、今週土曜日にドジャースで先発登板する」と伝えた。そして、「これに伴うロースターの調整内容は現時点で未定だが、タイラー・グラスノーの背中の負傷が関係しているのは明らかだ」と綴っている。

グラスノーは6日（同7日）に敵地でのアストロズ戦に先発登板するも、2回の投球練習中にベンチへ自ら異変を伝えて急きょ交代していた。その後、「腰痛」と明かされた。今季好調の32歳は、7試合登板で3勝0敗、防御率2.72をマークしていた。

日本時間土曜の朝に飛び込んだスネルの情報にファンも複雑な思いだ。「スネル復帰やったーーー」「スネル頼みます」と2度のサイ・ヤング賞左腕に期待する声の一方で「ってことは誰か落ちるのか」「グラスノー重症なのかな」「誰かが落ちるってことだよね」「グラスノー大丈夫かな」と不安の声も多数寄せられている。（Full-Count編集部）