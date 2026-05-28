広島の名原典彦がうれしいプロ初アーチを放った。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、その成長ぶりに称賛の声が上がった。2点を追う場面で迎えた第4打席。ロッテ・鈴木昭汰のツーシームを捉えると、打球はライナーでレフトスタンドへ突き刺さった。21日に支配下登録されたばかりの名原にとって、この試合は一軍5試合目。記念すべきプロ初アーチとなった。解説の笘篠賢治氏は、「支配下登録されただけで終わ