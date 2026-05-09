お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が8日深夜に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。第1子が誕生した際に助産師に怒られたことを明かした。

ケンコバは1月31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表した。

出産に立ち会ったのかと聞かれたケンコバは「それが…これマジの話…」と神妙な面持ちで切り出した。病院から「今晩生まれそうです」と連絡を受け、夜中に慌てて駆けつけたという。

しかし、一度出産の気配が遠のき「朝方になりそう」と告げられたため、ケンコバは「病院の前がたまたま神社やったんで、あり金全部をさい銭箱に入れて。古い神社やったんで、灰皿があった。たばこ吸ってて」と、神頼みと休息を兼ねて一度外へ出た。

ところが、病院に戻るやいなや「すみません!生まれました」と告げられ、惜しくも立ち会いには間に合わなかったという。タイミングの悪さにスタジオが笑いに包まれる中、ケンコバは「でも、逆に神社で（おさい銭を）やってたから良かったんかな」と、しみじみ振り返った。

さらに、感動の初対面で「最初めっちゃ怒られたんですよ。助産師さんに」と告白。これに有田哲平が「何?たばこ臭いって?」と予想するも、ケンコバはそれを否定。怒られた本当の理由は、助産師から「お父さん、抱っこしてあげてください」と言われた際に「あまりに（第1子が）小っちゃくて…俺、片手出した」と明かした。この行動に助産師から「片手!」と鋭く叱責されたことを明かし、出演者を爆笑させた。