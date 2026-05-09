Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが、米エンターテインメント業界を支える慈善団体「Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｆｕｎｄ」の最高名誉である賞「Ｍｅｄａｌ ｏｆ Ｈｏｎｏｒ」を受賞することが８日、分かった。１１６年の歴史を誇る賞を、日本人アーティストとして初受賞する。

エンターテインメント界に貢献した人物に贈られる同賞は、これまでにオードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼル・ワシントン、ロバート・レッドフォードらが受賞。ＹＯＳＨＩＫＩは音楽活動での功績に加え、長年にわたる慈善活動が高く評価され受賞に至った。

ＹＯＳＨＩＫＩは、２０１０年に米国非営利公益法人「Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ａｍｅｒｉｃａ」を設立。世界各地の課題に対し、継続的な支援活動を行ってきた。２５年には、自身が在住する米ロサンゼルスで山火事が発生。被災者支援として５０万ドルを寄付し、困難に陥った人々を救ってきた。

社会貢献が評価されたＹＯＳＨＩＫＩは「このような栄誉ある賞を受賞できることを、心より光栄に思います」と感激。同賞について「私を支えてくださったすべての皆さま、そして文化やジャンルの垣根を越えようと挑戦するすべてのアーティストにささげたいと思います」と語った。