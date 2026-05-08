「田鎖ブラザーズ」真（岡田将生）＆稔（染谷将太）の父が隠していたものに視聴者衝撃「複雑になってきた」「残酷すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/08】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第4話が、8日に放送された。おもちゃの中に隠されていたものに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「田鎖ブラザーズ」おもちゃの中に隠されていた衝撃のもの
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
放火殺人事件が一段落し、両親が殺害された現場である実家を訪れた真と稔。父親の引き出しの奥から、幼い自分たちが描いた手紙や絵が大切に保管されているのを見つける。父の深い愛情に触れ、穏やかな時間が流れていた。
そんな中、真は段ボールの中から、辛島金属工場で働いていた父・田鎖朔太郎（和田正人）が作ってくれたというロボットのおもちゃを手に取る。「こんなの作ってくれる親父なんていないよな」と父との温かな記憶に浸り、おもちゃを元に戻そうとしたその瞬間、真は指先に奇妙な違和感を覚える。ネジを回し、中をこじ開けると、そこには拳銃が隠されていた。
愛情の象徴だったはずのおもちゃから現れた凶器。視聴者からは「複雑になってきた」「お父さんも何か悪いことに加担してたのかな」「完全な被害者というわけではない？」「おもちゃから拳銃見つけちゃうの、息子からしたら残酷すぎる」「何でここに隠したんだろう」といったコメントや、「工場で密造してた可能性もある？」「工場長とふみちゃんも何か知ってそう」など、辛島金属工場の工場長・辛島貞夫（長江英和）とその妻・辛島ふみ（仙道敦子）の関与を疑う声も寄せられた。（modelpress編集部）
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【写真】「田鎖ブラザーズ」おもちゃの中に隠されていた衝撃のもの
◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」朔太郎（和田正人）が隠していたもの
放火殺人事件が一段落し、両親が殺害された現場である実家を訪れた真と稔。父親の引き出しの奥から、幼い自分たちが描いた手紙や絵が大切に保管されているのを見つける。父の深い愛情に触れ、穏やかな時間が流れていた。
そんな中、真は段ボールの中から、辛島金属工場で働いていた父・田鎖朔太郎（和田正人）が作ってくれたというロボットのおもちゃを手に取る。「こんなの作ってくれる親父なんていないよな」と父との温かな記憶に浸り、おもちゃを元に戻そうとしたその瞬間、真は指先に奇妙な違和感を覚える。ネジを回し、中をこじ開けると、そこには拳銃が隠されていた。
◆「田鎖ブラザーズ」朔太郎（和田正人）が隠していたものに反響
愛情の象徴だったはずのおもちゃから現れた凶器。視聴者からは「複雑になってきた」「お父さんも何か悪いことに加担してたのかな」「完全な被害者というわけではない？」「おもちゃから拳銃見つけちゃうの、息子からしたら残酷すぎる」「何でここに隠したんだろう」といったコメントや、「工場で密造してた可能性もある？」「工場長とふみちゃんも何か知ってそう」など、辛島金属工場の工場長・辛島貞夫（長江英和）とその妻・辛島ふみ（仙道敦子）の関与を疑う声も寄せられた。（modelpress編集部）
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