「田鎖ブラザーズ」真（岡田将生）＆稔（染谷将太）の父が隠していたものに視聴者衝撃「複雑になってきた」「残酷すぎる」

「田鎖ブラザーズ」真（岡田将生）＆稔（染谷将太）の父が隠していたものに視聴者衝撃「複雑になってきた」「残酷すぎる」