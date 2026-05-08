「娘が不登校になるなんて」心を閉ざした娘に戸惑う母親の葛藤。『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』 に込めた想い【著者に聞く】

「娘が不登校になるなんて」心を閉ざした娘に戸惑う母親の葛藤。『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』 に込めた想い【著者に聞く】