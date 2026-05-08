「ナルミヤキャラクターズ」がカラフルでポップな「サーティワン アイスクリーム」の世界へ コラボアイテム発売
ナルミヤ・インターナショナルは、ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムを、16日より発売する。
【写真】どれが当たるかはお楽しみ！ランダムアクリルキーホルダー
同シリーズでは、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートで登場。カラフルでポップな、サーティワン アイスクリームの世界観を表現した。
ぬいぐるみチャームやポーチ、ランダムアイテムなど、毎日をハッピーに彩る全6型をラインナップする。
ナルミヤキャラクターズ店舗にて16日より発売するほか、公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」でも同日午前10時より順次発売する。
■アイテムラインナップ ※価格はすべて税込
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ぬいぐるみチャーム」3080円
キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいる、スペシャルアートを使用したぬいぐるみチャーム。バッグにつけて一緒に出かけたり、写真を撮ったり、さまざまなシーンで楽しめる。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ スクエアポーチ」2860円
サーティワン アイスクリームのポップでカラフルな世界観をぎゅっと詰め込んだスクエアポーチ。キラキラ素材とキャラクターアートが存在感たっぷりで、持っているだけで気分が上がるデザイン。コスメや小物はもちろん、ぬいぐるみを入れて楽しむのもおすすめ。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ エコバッグ」1430円※総柄はルミネエスト新宿店限定
内ポケットにコンパクトに収納でき、持ち歩きにも便利なエコバッグ。カラフルなデザインで、お買い物やお出かけ気分をハッピーに盛り上げてくれるアイテム。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ キラキラミラーチャーム」1100円※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定
バッグなどに付けて持ち歩ける、チャーム仕様のスライドミラー。外出先での身だしなみチェックにも便利で、キラキラ素材が気分を上げてくれるアイテム。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダムアクリルキーホルダー」880円
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ミミリーちゃんアクリルキーホルダー」880円※ルミネエスト新宿店限定
ミミリーちゃん以外は、誰が出てくるかわからないシークレット仕様。バッグやポーチに付けて、キャラクターたちとのお出かけを楽しめる。普段使っているポーチやバッグ等に付けるのがおすすめ。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダム巾着」990円
誰が出てくるかわからないシークレット仕様の巾着。コスメや小物など、日常で使う細かなアイテムをまとめるのにぴったり。コンパクトで持ち運びしやすいサイズ感もポイント。
【写真】どれが当たるかはお楽しみ！ランダムアクリルキーホルダー
同シリーズでは、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートで登場。カラフルでポップな、サーティワン アイスクリームの世界観を表現した。
ナルミヤキャラクターズ店舗にて16日より発売するほか、公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」でも同日午前10時より順次発売する。
■アイテムラインナップ ※価格はすべて税込
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ぬいぐるみチャーム」3080円
キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいる、スペシャルアートを使用したぬいぐるみチャーム。バッグにつけて一緒に出かけたり、写真を撮ったり、さまざまなシーンで楽しめる。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ スクエアポーチ」2860円
サーティワン アイスクリームのポップでカラフルな世界観をぎゅっと詰め込んだスクエアポーチ。キラキラ素材とキャラクターアートが存在感たっぷりで、持っているだけで気分が上がるデザイン。コスメや小物はもちろん、ぬいぐるみを入れて楽しむのもおすすめ。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ エコバッグ」1430円※総柄はルミネエスト新宿店限定
内ポケットにコンパクトに収納でき、持ち歩きにも便利なエコバッグ。カラフルなデザインで、お買い物やお出かけ気分をハッピーに盛り上げてくれるアイテム。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ キラキラミラーチャーム」1100円※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定
バッグなどに付けて持ち歩ける、チャーム仕様のスライドミラー。外出先での身だしなみチェックにも便利で、キラキラ素材が気分を上げてくれるアイテム。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダムアクリルキーホルダー」880円
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ミミリーちゃんアクリルキーホルダー」880円※ルミネエスト新宿店限定
ミミリーちゃん以外は、誰が出てくるかわからないシークレット仕様。バッグやポーチに付けて、キャラクターたちとのお出かけを楽しめる。普段使っているポーチやバッグ等に付けるのがおすすめ。
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダム巾着」990円
誰が出てくるかわからないシークレット仕様の巾着。コスメや小物など、日常で使う細かなアイテムをまとめるのにぴったり。コンパクトで持ち運びしやすいサイズ感もポイント。