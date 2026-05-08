「ナルミヤキャラクターズ」×「サーティワン アイスクリーム」

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　ナルミヤ・インターナショナルは、ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムを、16日より発売する。

【写真】どれが当たるかはお楽しみ！ランダムアクリルキーホルダー

　同シリーズでは、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートで登場。カラフルでポップな、サーティワン アイスクリームの世界観を表現した。

　ぬいぐるみチャームやポーチ、ランダムアイテムなど、毎日をハッピーに彩る全6型をラインナップする。

　ナルミヤキャラクターズ店舗にて16日より発売するほか、公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」でも同日午前10時より順次発売する。

■アイテムラインナップ　※価格はすべて税込

「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ぬいぐるみチャーム」3080円

キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいる、スペシャルアートを使用したぬいぐるみチャーム。バッグにつけて一緒に出かけたり、写真を撮ったり、さまざまなシーンで楽しめる。

「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ スクエアポーチ」2860円

サーティワン アイスクリームのポップでカラフルな世界観をぎゅっと詰め込んだスクエアポーチ。キラキラ素材とキャラクターアートが存在感たっぷりで、持っているだけで気分が上がるデザイン。コスメや小物はもちろん、ぬいぐるみを入れて楽しむのもおすすめ。

「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ エコバッグ」1430円※総柄はルミネエスト新宿店限定

内ポケットにコンパクトに収納でき、持ち歩きにも便利なエコバッグ。カラフルなデザインで、お買い物やお出かけ気分をハッピーに盛り上げてくれるアイテム。

「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ キラキラミラーチャーム」1100円※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定

バッグなどに付けて持ち歩ける、チャーム仕様のスライドミラー。外出先での身だしなみチェックにも便利で、キラキラ素材が気分を上げてくれるアイテム。

「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダムアクリルキーホルダー」880円
「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ミミリーちゃんアクリルキーホルダー」880円※ルミネエスト新宿店限定

ミミリーちゃん以外は、誰が出てくるかわからないシークレット仕様。バッグやポーチに付けて、キャラクターたちとのお出かけを楽しめる。普段使っているポーチやバッグ等に付けるのがおすすめ。

「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダム巾着」990円

誰が出てくるかわからないシークレット仕様の巾着。コスメや小物など、日常で使う細かなアイテムをまとめるのにぴったり。コンパクトで持ち運びしやすいサイズ感もポイント。