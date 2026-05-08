関東地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキング！ 2位「あしかがフラワーパーク」を抑えた1位は？【2026年調査】
2026年の大型連休は、自然のエネルギーを感じられる場所でリフレッシュしたいというニーズが高まっています。青空とのコントラストが美しい花畑など、フォトジェニックな景色が広がる人気エリアを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「ゴールデンウイークに行きたい花畑」に関するアンケートを実施しました。その中から、関東地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「藤の花が有名で、ライトアップされた幻想的な雰囲気を一度見てみたいから」（30代女性／石川県）
「世界的に有名な『大藤』がGWにちょうど満開を迎え、幻想的な美しさを楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）
「夜になるとライトアップされ花・光・水・香りが織りなす美しい世界を見る事ができるから」（40代女性／兵庫県）
▼回答者コメント
「ネモフィラの絶景が有名で、ゴールデンウィークの見頃と重なることが多く、一面の青い景色を実際に見てみたいと思ったためです」（40代女性／愛知県）
「人生に一度はネモフィラの花畑を見てみたいから」（30代女性／東京都）
「ネモフィラがたくさん咲いている景色が幻想的で行きたいから」（30代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「ゴールデンウイークに行きたい花畑」に関するアンケートを実施しました。その中から、関東地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキングの結果をご紹介します。
2位：あしかがフラワーパーク／33票栃木県足利市にある「あしかがフラワーパーク」が2位に選ばれました。ゴールデンウイークの時期は、同園のシンボルである樹齢160年を超える大藤や、白藤、きばな藤などが見頃を迎えます。夜間にはライトアップも行われ、幻想的な空間が広がります。また、約5000株以上のツツジが咲き競う様子も圧巻で、まさに百花繚乱の景色を楽しめます。
▼回答者コメント
「藤の花が有名で、ライトアップされた幻想的な雰囲気を一度見てみたいから」（30代女性／石川県）
「世界的に有名な『大藤』がGWにちょうど満開を迎え、幻想的な美しさを楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）
「夜になるとライトアップされ花・光・水・香りが織りなす美しい世界を見る事ができるから」（40代女性／兵庫県）
1位：国営ひたち海浜公園／96票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、茨城県ひたちなか市の「国営ひたち海浜公園」でした。春の代名詞とも言える「みはらしの丘」を青一色に染め上げるネモフィラは、一生に一度は見たい絶景として高い人気を誇ります。同時期には色とりどりのチューリップも咲き誇り、海風を感じながら広大な花畑を散策できるのが大きな魅力です。
▼回答者コメント
「ネモフィラの絶景が有名で、ゴールデンウィークの見頃と重なることが多く、一面の青い景色を実際に見てみたいと思ったためです」（40代女性／愛知県）
「人生に一度はネモフィラの花畑を見てみたいから」（30代女性／東京都）
「ネモフィラがたくさん咲いている景色が幻想的で行きたいから」（30代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)