高槌 七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう8日は、変わりやすい天気でしたね。



小野 和久 気象予報士：

テレビ金沢前の雨は、今はやんでいます。テレ金ちゃんと一緒にお伝えします。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。

小野：

あす9日、雨は明け方までにやみ、日中は晴れます。10日・日曜日、11日・月曜日と晴れが続き、11日は金沢で25度の予想です。





9日の予想天気図です。

小野：

低気圧は遠ざかり、次第に高気圧に覆われます。きょう8日夜から9日は風が強めでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あす9日の日中は晴れて、10日・日曜日、11日・月曜日と続くでしょう。最高気温は11日が金沢で25度の予想です。



高槌：

この先、晴れマークが多いですね。



小野：

はい、そこで気をつけたいのが紫外線です。

小野：

去年の、金沢の紫外線の強さを月別のグラフにしました。去年は、史上初めて6月中に梅雨が明けたため、7月が最も強くなりました。



お伝えしたいのは…

小野：

5月が、9月と同じくらい強い…という点です。



高槌：

まだ残暑が厳しい9月と同じ？

高槌：

よく見ると去年は、9月より5月の方が少し上回っていますね。対策、手を抜かないでしっかりしないと！

小野：

ちなみに、ウェザーニューズのあすの9日の紫外線情報では、「強い」や「非常に強い」ランクです。気をつけましょう。