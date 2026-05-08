【お天気どうなる】9日の雨は明け方まで 日中は晴れてその後続く 11日の金沢は25度予想
高槌 七海 キャスター：
ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう8日は、変わりやすい天気でしたね。
小野 和久 気象予報士：
テレビ金沢前の雨は、今はやんでいます。テレ金ちゃんと一緒にお伝えします。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。
小野：
あす9日、雨は明け方までにやみ、日中は晴れます。10日・日曜日、11日・月曜日と晴れが続き、11日は金沢で25度の予想です。
小野：
低気圧は遠ざかり、次第に高気圧に覆われます。きょう8日夜から9日は風が強めでしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
あす9日の日中は晴れて、10日・日曜日、11日・月曜日と続くでしょう。最高気温は11日が金沢で25度の予想です。
高槌：
この先、晴れマークが多いですね。
小野：
はい、そこで気をつけたいのが紫外線です。
小野：
去年の、金沢の紫外線の強さを月別のグラフにしました。去年は、史上初めて6月中に梅雨が明けたため、7月が最も強くなりました。
お伝えしたいのは…
小野：
5月が、9月と同じくらい強い…という点です。
高槌：
まだ残暑が厳しい9月と同じ？
高槌：
よく見ると去年は、9月より5月の方が少し上回っていますね。対策、手を抜かないでしっかりしないと！
小野：
ちなみに、ウェザーニューズのあすの9日の紫外線情報では、「強い」や「非常に強い」ランクです。気をつけましょう。