＜KCON JAPAN 2026＞◇8日◇千葉・幕張メッセ

韓国の音楽や食、美容などを体験できるカルチャーフェス「KCON JAPAN 2026」が初日が8日、千葉・幕張メッセで行われた。

12年から世界各地で毎年開催され、注目のK−POPアーティストが続々と来場。この日はアーティストステージで4人組ガールズグループのKISS OF LIFE、6人組ボーイグループのTWS（トゥアス）、8人組ガールズグループのHearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）など、注目の若手グループがパフォーマンスを行った。

Xステージでは、人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（日プ新世界）の練習生50人が登場したほか、特設シアターでは韓国の人気俳優パク・ソハム（32）がトークイベントを開催するなど、多彩なエンターテインメントで来場者を熱狂させていた。

19時から行われるライブ「M COUNTDOWN STAGE」には、INIやDXTEEN、日プ新世界の練習生、Hearts2Hearts、TWS、ALPHA DRIVE ONEらが出演する。開演前にはレッドカーペットイベントにも登場し、華やかにレッドカーペットを歩いた。