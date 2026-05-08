チームで闘うヒーローが集結。文庫オリジナル・アンソロジー「集団ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション」発売！
【集団ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション】 5月7日発売 価格：1,210円
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「サイボーグ009」連載第1・2回
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河出書房新社は、河出文庫オリジナル・アンソロジー「集団ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション」を、5月7日に発売した。価格は1,210円。
本書は、石ノ森章太郎氏が描いたチームを結成し悪と闘うヒーローマンガの「第1話」を集成したアンソロジー。「サイボーグ009」や、スーパー戦隊シリーズ第1弾「秘密戦隊ゴレンジャー」、平井和正氏原作で後にアニメ映画化もされた「幻魔大戦」など、チームで悪と闘うヒーローを描いた全13作品を収録。
また、アニメ化の企画がありながら実現しなかった「未来救助隊アスガード7」の幻のエピソードや、今回初公開となる貴重なイラストも収められている。
収録作品
「サイボーグ009」連載第1・2回
「少年同盟」少年たちよ この旗のもとにあつまれ！
「アンドロイドV」連載第1回
「レインボー戦隊」（スタジオゼロ原作／風田朗まんが）連載第1回
「レインボー戦隊ロビン」連載第1回
「メゾンZ」脱出計画をはかれ!!
「怪人同盟」連載第1回
「幻魔大戦」（平井和正原作）連載第1・2回
「G・Rナンバー5」PART 1 丘の家の住人たち
「秘密戦隊ゴレンジャー」（週刊少年サンデー版）連載第1～4回
「ザ・スターボウ」第一部 RING-1 ヒロ・リリル・ケタルス
「宇宙からのメッセージ」（プチセブン版／映画「宇宙からのメッセージ」より）
「未来救助隊アスガード7」（石ノ森章太郎萬画大全集初出バージョン／初公開イラスト付）
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