女優の上野樹里（39）が8日、自身のインスタグラムを更新し、夫のロックバンド「TRICERATOPS」和田唱と愛犬との「家族写真」を公開した。

愛犬のマリブがバラ園でご機嫌な表情を見せるショットなどを披露し、「はじめて よこはまに きたよ おはなのにおいを たくさん かいだよ」などと投稿。「横浜中華街」「バラ園」「吉兆」「チャイナドレス」とハッシュタグを付け、横浜での休日を楽しんだことを明かした。

続く投稿では和田とマリブとベンチに座ってサンドイッチを食べようとする自撮りショットを公開し「フムスサンド スモークサーモンサンド オムレツサンドの3種！」と紹介。「デザートはバナナ ホットコーヒーとレモン絞った炭酸水持参したよ ティーカップも１つ持っていったら飲み物がとても美味しく感じたよ 使わなかった いつかの おしぼりも とても活躍した」と続け、「家族写真」「記念写真」とハッシュタグを添えた。

フォロワーからは「唱さんと樹里ちゃんとマリちゃん！家族みんなで横浜！楽しそう！」「大好きな家族です お弁当も美味しそう」「最高なショット」「素敵な3ショットですね」「樹里ちゃんのショートヘア大好き 世界一似合ってる」「マリブちゃん、お二人によく似てますね。可愛いです」などのコメントが届いている。