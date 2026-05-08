ローソンは4月下旬より、東京都・神奈川県・千葉県・埼⽟県の「ナチュラルローソン」約90店舗にて、「無印良品」商品の販売を順次開始している。

(左)ナチュラルローソン店舗、(右)無印良品売場

「無印良品」の商品については、2022年より「ローソン」店舗にて順次展開し、全国へと拡大してきたが、「ナチュラルローソン」にて本格導入するのは今回が初。

展開する商品は、⾐料雑貨、ヘルス&ビューティー(スキンケア、フレグランス)の2つのカテゴリ商品。⾐料品・雑貨は、機能性インナーや靴下をはじめ、サングラスやアームカバーといった季節雑貨を中⼼に展開する。

スキンケアでは、無印良品の主軸である敏感肌⽤シリーズに加え、エイジングケアシリーズ、クリアケアシリーズを取り揃え、肌悩みや使⽤⽬的に応じて選べるラインナップに。加えて、バスタブやシャンプーなどのバス⽤品も取り揃える。

フレグランスについては、通常のローソンでは取り扱いのないインテリアフレグランス、ルームフレグランススプレー、キャンドル、お⾹も展開。実際に⾹りを体験しながら、使⽤シーンや好みに合わせて⾃分に合った⾹りを選べる「⾹りサンプル」を設置するという。

画像はすべてイメージ。