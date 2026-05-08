【1都3県】ナチュラルローソンに「無印良品」商品を導入 - 衣料雑貨、スキンケア、フレグランスを展開
ローソンは4月下旬より、東京都・神奈川県・千葉県・埼⽟県の「ナチュラルローソン」約90店舗にて、「無印良品」商品の販売を順次開始している。
(左)ナチュラルローソン店舗、(右)無印良品売場
「無印良品」の商品については、2022年より「ローソン」店舗にて順次展開し、全国へと拡大してきたが、「ナチュラルローソン」にて本格導入するのは今回が初。
展開する商品は、⾐料雑貨、ヘルス&ビューティー(スキンケア、フレグランス)の2つのカテゴリ商品。⾐料品・雑貨は、機能性インナーや靴下をはじめ、サングラスやアームカバーといった季節雑貨を中⼼に展開する。
スキンケアでは、無印良品の主軸である敏感肌⽤シリーズに加え、エイジングケアシリーズ、クリアケアシリーズを取り揃え、肌悩みや使⽤⽬的に応じて選べるラインナップに。加えて、バスタブやシャンプーなどのバス⽤品も取り揃える。
フレグランスについては、通常のローソンでは取り扱いのないインテリアフレグランス、ルームフレグランススプレー、キャンドル、お⾹も展開。実際に⾹りを体験しながら、使⽤シーンや好みに合わせて⾃分に合った⾹りを選べる「⾹りサンプル」を設置するという。
画像はすべてイメージ。
(左)ナチュラルローソン店舗、(右)無印良品売場
「無印良品」の商品については、2022年より「ローソン」店舗にて順次展開し、全国へと拡大してきたが、「ナチュラルローソン」にて本格導入するのは今回が初。
展開する商品は、⾐料雑貨、ヘルス&ビューティー(スキンケア、フレグランス)の2つのカテゴリ商品。⾐料品・雑貨は、機能性インナーや靴下をはじめ、サングラスやアームカバーといった季節雑貨を中⼼に展開する。
フレグランスについては、通常のローソンでは取り扱いのないインテリアフレグランス、ルームフレグランススプレー、キャンドル、お⾹も展開。実際に⾹りを体験しながら、使⽤シーンや好みに合わせて⾃分に合った⾹りを選べる「⾹りサンプル」を設置するという。
画像はすべてイメージ。