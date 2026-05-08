東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が、7日放送の日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンYABAデータ」（後10・00）に出演。AIの使い方を披露した。

同番組では、AIの進化に対して7割の人が不安を感じているとの調査結果を紹介。お笑い芸人の出川哲朗は「私はAIなんて信用してませんから。なぜならAIにはここ（ハート）がないから」と自身の胸を叩いた。

しかし「パンサー」向井慧が「正直、番組のアンケートって」と切り出し、「ケンミンSHOWのアンケートで、めっちゃChatGPT使ってます」とぶっちゃけると、一同は爆笑。出川も「たしかにケンミンSHOWのアンケートは長い。長いけど…」と同情した。

対して伊沢は「めっちゃ使ってます、スゲー使ってます」と告白。ボタンを押すだけで、1カ月分の時事問題を自動生成するプログラムを組んでおり、クイズ対策のドリルとして活用。「最強ですよ」といい、クイズ本の購入やイチから自作する手間が省けるため「俺、クイズ強くなってるんですよ」と胸を張った。

すると乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレント・松村沙友理は「相談相手としても使ってる時がありました」と回想。友人と話すには、スケジュール調整やタイミングの問題があるようで「“コレどうなんだろう？”って思った瞬間に聞ける」とメリットを挙げた。

とはいえ「ちょっと怖いのが、AIって否定をしない」とも。常に「そういう考え方もありますね」と肯定してくれることへの不安もあると打ち明けたが、タレントのホラン千秋は「私は悩み相談はあんまりしない」と明かした。

その理由を「AIにイライラしてきちゃう」とズバリ。「情報を調べても結構間違ってたりする」といい、自身で1次情報を集めたほうが間違いがないと力説した。

「自分の説得力とか責任のため」というホランに、出川が「僕は（車の）ナビも信用してないから」と続けると、伊沢から「ナビはAIじゃないですよ。話がブレる」と冷静にツッコまれていた。