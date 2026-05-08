幸せそうなデートに見えた裏側で、しんじは「人生史上、これほどイライラする時間はなかった」と顔を歪ませ猛烈な不快感を表明した。

【映像】石丸がキレた問題のデートシーン（実際の映像）

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

市議会議員の女性とのほっこりデート後、しんじはインタビューで「朧げながら浮かんできた文字は……MK5（マジでキレる5秒前）」と吐き捨てた。

しんじは「いい加減にしろ、と」「いずみさんが楽しそうだった印象はあります。でもぼく楽しそうでした？」とスタッフに質問。しんじの怒りは、ドライブデート中に橋を渡るシーンを撮り直したところだといい、ディレクターからの細かい指示があったという。しんじは「その画、ぜったいいる？」「そこに時間を費やさせるじゃないですか」と車中で不満を漏らしていたのだ。

しんじはそのシーンを振り返り「僕の怒りに火をつけて、油、ガソリンをぶちまける、たいした胆力だなと思いました」「本当に皆さんの職業人としてのプロ根性にあっぱれをあげたいです」と一蹴。そして「僕の人生史上、これほどイライラする時間はなかったですね」と言い放ち、「この病院が狂ってるんですよ、患者じゃなくて」と断罪した。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。