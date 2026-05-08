【フォーシーズンズホテル大阪】華やかに彩るマンゴーアフタヌーンティー

フォーシーズンズホテル大阪のオールデイフレンチビストロ「ジャルダン」では、2026年5月1日から6月30日まで「マンゴーアフタヌーンティー」を開催します。完熟した果実の魅力を引き出した「マンゴーとパッションフルーツのタルト」や、蟹の旨みとマンゴーの甘みが調和する「マンゴーとクラブのロールサンド」など、マンゴーの魅力を存分にお楽しみいただけます。お好きな飲み物とともに、優雅な時間をお楽しみください。

マンゴーの甘さに魅せられる午後のひととき



3段のティースタンドには、マンゴーを主役にした華やかなスイーツと、趣向を凝らしたセイヴォリーが並びます。お好きなお飲み物と一緒に心から満たされる優雅な時間をお過ごしください。

銀座コージーコーナーの母の日限定ケーキ♡華やかスイーツで感謝を伝えて

ウェルカムドリンク



パッションフルーツとグレープフルーツにジンジャーエールを合わせ、果実の甘酸っぱさと軽やかな飲み心地が重なります。美しいグラデーションも魅力です。

上段：マンゴーが奏でる優美なセレクション



《エキゾチック ホワイトチョコレートムース》

カルダモンが香るホワイトチョコレートムースの中に、マンゴーとパッションフルーツのジュレを忍ばせて。果実の力強い酸味とスパイスの風味が絶妙に調和します。ラズリシェフのおすすめスイーツです。

《ジャスミンとマンゴーのヴェリーヌ》

シェフが幼い頃から親しんできた「サグ（タピオカ）とマンゴー」の思い出をスイーツに！マンゴーの甘さとタピオカの食感が心地よく重なり、穏やかで優しい美味しさが広がります。

《マンゴーとショコラのパン・オ・スイス》

サクッとした特製のデニッシュ生地にマンゴーの華やかな風味とバナナのまろやかさが重なります。ホワイトチョコが全体を優しく包み込み、ひと口ごとに豊かな香りが広がる仕立て。バナナを加えることで味わいに深みが生まれ、マンゴーだけでは辿り着けないハーモニーを奏でます。

中段：五感で愉しむ、マンゴーの贈り物

《マンゴーとパッションフルーツのタルト》

サクサクのブリゼ生地にビターチョコレートのガナッシュとパッションクリームを重ね、イタリアンメレンゲで仕上げたタルト。中心に忍ばせたジュレが甘さと酸味のバランスを引き立てます。

《マンゴーとアールグレイのシブースト》

チーズクリームとマンゴーとオレンジのコンフィチュールを重ね、マンゴーのガナッシュで包み、アールグレイのシブーストクリームで仕上げた一品。紅茶の香りと果実の甘みが調和しています。

《ココナッツとマンゴーのリ・オ・レ》

ココナッツのムースにマンゴーと柚子のコンフィチュールを重ねた層仕立て。ミルクのやさしい風味と果実の香りが重なり、ココナッツの余韻が広がります。

彩り豊かな素材のハーモニー（セイヴォリー）



《オセトラキャビアと海老、胡瓜のロールサンドイッチ》

海老のサラダにキャビアを添えた、繊細な旨みの重なり。きゅうりの食感が心地よいアクセントを添えています。

《マグロとトマトのコンソメ》

アボカドやマンゴーを重ねた、瑞々しく涼やかな一品。トマトの爽やかな酸味が、マグロの旨みを鮮やかに際立たせています。

華やかなクラブとビーフの饗宴（セイヴォリー）

《マンゴーとクラブのロールサンド》

クラブミートにマンゴーを合わせ、ライムで軽やかにまとめたロール仕立て。爽やかな酸味が全体を引き締め、後味をすっきりと整えています。

《国産牛サーロインのロースト、昆布クリームのサンドイッチ》

昆布の旨みを重ねたクリームに、お米のクリームとパルメザンチーズを合わせ、やわらかなコクを持たせた一品。しっとりとした国産牛サーロインのローストに重なる、穏やかな塩味と乳の風味が印象に残ります。

サマーフルーツサラダパフェ



ハートのスイカのシャーベットがとても可愛らしく、スイカの新たな美味しさを楽しめる。

マンゴーやキウイ、パイナップルといったトロピカルフルーツに、透明感のある甘いシロップが優しく溶け合います。

イクラとスモークサーモン

ベースに、スモークサーモンのタルタルとイクラを重ね、バルサミコの酸味をほんのり効かせた仕立て。濃厚さと軽やかさのバランスが絶妙です。

スコーン

《オレンジとクリームチーズのスコーン》

《マカダミアナッツとココナッツチョコレートのスコーン》

フルーティーなキウイとパッションフルーツのジャム、クロテッドクリームを添えてお召し上がりください。

イクラとスモークサーモン

ブラックコーンをベースに、スモークサーモンのタルタルとイクラを重ね、バルサミコの酸味をほんのり効かせた仕立て。濃厚さと軽やかさのバランスが取れています。

ドリンクセレクション

《マンゴーブラック / 鹿児島》

鹿児島県産紅茶に完熟マンゴーの甘い香りをのせた、芳醇な味わい。ホットでは蒸気とともに華やかな香りがより一層立ち上がります。

《パッションジャスミン / アメリカ》

ジャスミンの清涼感とパッションフルーツの甘酸っぱさが重なる、エキゾチックな一杯。温かい紅茶が、素材の繊細な風味を優しく引き立てます。

コーヒーのエスプレッソ以外はアイスでの用意も可能。これからの季節、アイスでお楽しみいただくのもお勧めです。

ハーフィズ・ラザリ エグゼクティブペストリーシェフ

ラザリシェフは、季節ごとに移ろう旬の素材を大切にしながら、異なる食文化を合わせた他にはない「特別な仕立て」を追求されています。

フランス料理の伝統的なテクニックをベースに、日本の繊細なフレーバーを組み合わせることで、新たな魅力を吹き込んでも、また、単に素材を合わせるのではなく、フランスの技法と日本の味わいを響かせ、それぞれの素材のおいしさを掛け合わせることで、最高の調和を追い求めています。

四季折々の変化を捉え、独自の感性で表現された特別な味わいをお楽しみください。

緑と光に包まれる特別な空間でくつろぎのひと時を



光が降り注ぐモダンで上質な空間で、瑞々しいマンゴーに満たされる特別な午後のひとときを過ごしてみませんか。

■マンゴーアフタヌーンティー

期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

時間：12:00-19:00（最終入店 17:00） ※ドリンクフリーフロー 90分制

価格：お一人様 平日 8,800円 / 土・日・祝日 9,600円

■オールデイ フレンチビストロ「ジャルダン」

フォーシーズンズホテル大阪 1階

大阪市北区堂島2丁目4番32号

TEL：06-6676-8682

取材協力：フォーシーズンズホテル大阪