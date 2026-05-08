元テレビ朝日社員の玉川徹氏が8日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。出演者の番組欠席を伝える記事に不満を爆発させた。

シニア世代の消費について掘り下げた特集で、休日についてトークが展開する中で玉川氏は「一茂さん見てるといっぱい休んでるじゃないですか」と切り出し、「で、コタツ記事、特にそうなんだけど、例えばこの番組休むと、休んだって記事を書くんですよ。これ何の意味があるんだ、お前ら。何が関係あるんだ、お前に。別に休んだっていいじゃないか」と語気強く語った。

そして、さらに「だってこっちは自分の責任の下でいろんな理由で休んでんのになんかああいう記事を見ると休むことが悪いような、そういう意味で書いてんのかって凄く思うんですよね」と訴えた。

ここで、MCの羽鳥慎一アナウンサーが「心配してるんじゃないですか？」と言うと、玉川氏は「違いますよ。だって誰だって書くから」とさらにヒートアップ。「だって例えば一茂さんだって休めば、代わりに誰か来たら、その人が新しく登場する機会にもなるかも知れない。後進に道を開いてるっていうこともあるわけで、いちいち書くなっていうんですよ」とお怒りモードだった。