今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第30回（2026年5月8日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

歓迎されない野菜たっぷりのスープ

本日の見どころは7人のナース服。洋髪に清楚なナース服、ナースキャップに萌える。なんてことを書くとセクハラだろうか。かわいいなんてやわなものではなく、ナース服はナースの誇りの象徴のようなものだ。

玉田多江（生田絵梨花）の物語がナースの誇りを物語っていた。

父・玉田仙太郎（吉岡睦雄）や兄のように医者になりたかった多江だが、医者の道はあまりに遠く、せめて看護婦になろうとして、それも父に止められる。

看護の知識は結婚相手の医者の助けになる程度でいい。明治時代の女性は結婚して夫を支えることが当たり前。そんな状況に絶望した多江はせっかく入った養成所を辞めると宣言した直後、心労がたたったのか、倒れた。

言い方は悪いが、養成所に本物の患者が生まれた。りん（見上愛）たちは懸命に多江の看病をはじめる。

トメ（原嶋凛）の提案で、病人には「栄養」が必要とばかりに、お野菜たっぷりのスープを作る。

喜ばれるかと思いきや……。固形物は口に入れにくい。すりつぶしたポタージュのほうがのどごしがよさそうだ。

看護には「換気」が大事。シーツを取り替えるときのように風を入れようと窓を開けるが、風がビューっと激しく入ってきて多江の反応は芳しくない。

余計なお世話だがなぜ先生の部屋にはカーテンはないのか。カーテンはともかく、多江はなんだか寝苦しそうにもぞもぞするが、誰ひとりかゆいところに手が届かない。

生徒たちは良かれと思って交互にがんばるのだが、思いと行動が噛み合わない。

そこへバーンズ先生（エマ・ハワード）が持ってきたものは――。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）