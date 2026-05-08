6月5日の日本ハム戦に登場…6日には斎藤佑樹氏、7日には金田賢一氏が登板

ヤクルトは7日、6月5日から7日の日本ハム戦（神宮）で開催される「明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY」のゲストを発表した。5日には乃木坂46の梅澤美波さんが始球式に登板することが決定。“聖地凱旋”に「素晴らしい企画」「え、マジで!? やったーーー」とファンも大興奮だ。

明治神宮野球場の公式X（旧ツイッター）が7日に更新され、梅澤さんの始球式を伝えた。「6月5日は乃木坂46の3代目キャプテン、真夏の神宮をいつも明るく照らしてくれた梅澤美波さんが登場 よろしくお願いします」と綴り、ハッシュタグでは「#神宮からのrespect」を添えている。

身長170センチの梅澤さんは2016年9月に乃木坂46の3期生として加入し、2023年2月からは3代目キャプテンとしてグループを牽引してきた。乃木坂46は2014年以降、毎年夏に神宮球場でのライブを実施しており、ファンにとっても思い入れの強い場所となっている。

5月21日に卒業コンサートを控える中での“凱旋決定”にSNS上も大盛り上がりを見せた。「神宮球場様、神とさせてください」「卒業後に神宮での始球式（涙）」「ついに初始球式だね! おめでとう」「ありがとうございます!」「やった! チケット持ってる」と歓喜する声のほか、すでにチケットが完売とあって「とっくに完売しとった…」「完売してて悲しい」「梅澤さん見たかった……」「見たい涙」と嘆く声も殺到している。

5日は梅澤さん、6日は早大で大活躍した元日本ハムの斎藤佑樹氏、7日は俳優の金田賢一氏が登板する。金田さんの父は、ヤクルトの前身である国鉄などで活躍し、NPB史上最多の400勝を記録した伝説の投手、金田正一氏だ。（Full-Count編集部）