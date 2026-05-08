紫外線が気になる季節こそ“足すケア”を。大人肌の透明感を底上げ“美白美容液”おすすめ３選
紫外線量が一気に増えるこれからの時期、大人の肌はこれまで以上に“差”が出やすくなります。くすみやシミが気になってきたとき、スキンケアをすべて見直すのは大変ですが、美容液を１本プラスするだけなら無理なく取り入れやすいもの。今回は、成分にこだわりたい大人世代に向けて、透明感を引き上げる美白美容液を厳選して紹介します。
トラネキサム酸で“隠れシミ”にアプローチ
年齢を重ねた肌ほど、表面に見えていない“潜在的なくすみ”へのケアが重要になります。そこで注目したいのが、コスデバハ「トラネキサム酸10%TTセラム」です。高濃度のトラネキサム酸を配合し、肌の奥に潜む色ムラへ多角的にアプローチできるのが特徴です。
▲コスデバハ「トラネキサム酸10%TTセラム」 30ml ￥2,890（税込）
さらに、ナイアシンアミドやシカ、グルタチオンといった整肌・保湿成分も配合。使い続けることでトーンの均一感が整い、ファンデーションの明るさ選びにも変化を感じやすくなります。まずは“全体の印象を底上げしたい”人に取り入れやすい１本です。
ダブル有効成分で“くすみ・肌荒れ”を同時ケア
日々の紫外線ダメージや乾燥による肌荒れが気になるなら、SHIMBI「薬用ダブルホワイトニングセラム」を選択肢の１つに。アルブチンとビタミンCの美白有効成分に加え、トラネキサム酸とグリチルリチン酸の抗炎症成分を配合し、透明感と健やかさの両立をめざせます。
▲SHIMBI「薬用ダブルホワイトニングセラム」 30ml ￥1,980（税込） ※医薬部外品
軽やかなウォーターミルクテクスチャーでベタつきにくく、朝晩のケアに使いやすいのも魅力。季節を問わず続けやすく、“日常的に整える”ケアとして取り入れやすいバランスの良い１本です。
コウジ酸で“狙ってケア”する集中アプローチ
ピンポイントで気になる部分がある場合は、インプレア「ホワイトニング レーザーショットSP」に注目です。美白有効成分コウジ酸を配合し、シミの原因にアプローチしながら、透明感のある印象へ導きます。
▲インプレア「ホワイトニング レーザーショットSP（美白美容液）」 20g ￥7,700（税込） ※医薬部外品
保湿成分もバランスよく配合されており、硬くなりがちな大人の肌をやわらかく整える処方。頬や額など紫外線を受けやすい部分へのポイント使いにも適しており、“攻めと守り”を両立したケアが可能です。
紫外線ダメージは蓄積されるほど、後からのケアが難しくなります。だからこそ、今の時期から無理なく続けられる美容液を取り入れることが重要。大人の肌は“成分で選ぶ”意識を持つことで、肌の透明感は大きく変わっていくものです。ぜひ、いつものケアに１本プラスして、軽やかで明るい肌印象をめざしていきましょう。＜text＆photo：Chami＞
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