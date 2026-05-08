Ｅモーション、ウエルスアドバイザーは「ＡＩ事業拡大で収益構造転換に期待」と
エクスモーション <４３９４> は、ウエルスアドバイザーが８日付リポートで、生成ＡＩ活用による事業拡大とストック型ビジネスへの転換を背景に、中・長期的な成長余地は大きいとの見方を示した。
Ｅモーションの２６年１１月期第１四半期（２５年１２月−２６年２月）は、「ＣｏＢｒａｉｎ」の受注拡大が寄与し、売上高３億５８００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益５７００万円（同５４．９％増）と大幅増益となった。コンサルティング事業も継続率９０％超と高水準を維持し、「Ｅｕｒｅｋａ Ｂｏｘ」も堅調に推移した。
同社は人月型中心のビジネスモデルから脱却し、生成ＡＩを活用したストック型サービスへの転換を進めており、「ＣｏＢｒａｉｎ」やＡＩ関連コンサル案件は前年同期比２−３倍と高成長が続く。今後はサブスクリプション型収益の拡大も視野に入れ、収益構造の変化が期待される。
ウエルスアドバイザーは、投資判断「オーバーウエート」（強気）、想定株価レンジ１２００−１６００円を据え置いている。
なお、８日のＥモーションの株価は前日比９円安の８７７円で寄り付いた。
Ｅモーションの２６年１１月期第１四半期（２５年１２月−２６年２月）は、「ＣｏＢｒａｉｎ」の受注拡大が寄与し、売上高３億５８００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益５７００万円（同５４．９％増）と大幅増益となった。コンサルティング事業も継続率９０％超と高水準を維持し、「Ｅｕｒｅｋａ Ｂｏｘ」も堅調に推移した。
ウエルスアドバイザーは、投資判断「オーバーウエート」（強気）、想定株価レンジ１２００−１６００円を据え置いている。
なお、８日のＥモーションの株価は前日比９円安の８７７円で寄り付いた。