クリストファー・ノーラン監督の新作映画『オデュッセイア』の日本公開日が9月11日に決定し、あわせて本予告とメインビジュアルが公開された。

参考：クリストファー・ノーラン監督×マット・デイモン主演 『オデュッセイア』特報映像公開

本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄叙事詩『オデュッセイア』を『オッペンハイマー』で数々の賞を受賞したノーラン監督の脚本で映画化したアクション大作。20年越しの念願の映像化についてノーラン監督は、「この物語は3000年もの間、世代を超えて人々を魅了してきた。これは単なる“ひとつの物語”ではない。“物語そのもの”なんだ」と語っている。製作は、エマ・トーマスとノーラン監督の制作会社シンコピーが手がけた。

映画史上初めて全編でIMAXカメラを使用した撮影はモロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランドなど世界各地で行われ、本作のために特別に開発された新技術も用いられている。

イタケーの王であるオデュッセウス役を『オデッセイ』のマット・デイモンが演じるほか、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンらがキャストに名を連ねる。

公開されたメインビジュアルには、トロイの木馬を背に果敢に戦う主人公オデュッセウスの勇姿が描かれている。

あわせて公開された本予告では、トロイア戦争後、果てしない放浪の中で、家族の待つ故郷へ帰還を願うイタケーの王・オデュッセウス（マット・デイモン）の姿が。彼の帰りを待つ妻と息子、妻や財産の略奪を企てる男などオデュッセウスの前にはさまざまな試練立ちはだかる。それでもなおオデュッセウスは「誰も私の帰郷を阻むことはできない、神ですらも」と強く宣言している。

（文＝リアルサウンド編集部）