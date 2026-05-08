台湾メディアの自由時報は6日、「中国人観光客がいなくても怖くない！」と題し、訪日外国人客が過去最多を記録したことを報じた。

記事は、2025年11月7日に高市早苗首相の台湾有事に関する発言をきっかけに日中関係が悪化したと説明。これに反発した中国政府が自国民に対し日本への渡航自粛を呼び掛けたことで、中国人観光客の減少が続いている一方、訪日外国人全体では過去最多を更新していると伝えた。

日本政府観光局（JNTO）のデータによると、25年11月から26年3月までの5カ月間、訪日中国人は前年同期比44．1％減となった一方、訪日外国人全体では3．5％増、中国人を除くと15．7％増だった。記事は、「中国人観光客が減少しても、全体の訪日客数は増加傾向を維持していることが分かる」と指摘した。

また、専門家からは中国政府による渡航自粛要請のほかに、中国経済の停滞も訪日中国人減少の要因になっており、かつての爆買いのような旺盛な消費意欲は戻らないとの指摘も出ていると紹介した。

一方で、円安を追い風に欧米諸国からの観光客は増加を続けているとし、今年3月には日本政府が30年までに訪日客6000万人、旅行消費額15兆円の達成を目標に掲げたことを併せて伝えた。（翻訳・編集/北田）