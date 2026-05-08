この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【有料級】会社の現預金はいくらが理想？資金繰りを良くする魔法のテクニックを大公開！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

市ノ澤翔氏が出演するYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【有料級】会社の現預金はいくらが理想？資金繰りを良くする魔法のテクニックを大公開！」と題した動画を公開した。動画では、中小企業の根本的な問題である資金繰りについて、理想の現預金残高と、キャッシュを残すための具体的なテクニックを明かしている。



市ノ澤氏はまず、中小企業の悩みの9割を占める根本原因が「資金繰り」にあると指摘。その上で、理想的な資金繰りとは「一生お金を借りなくても大丈夫な状態」だと定義する。一般的に言われる「月商の3～6ヶ月分」の手持ちキャッシュが必要という説について「これは嘘」と否定し、不測の事態や得意先の倒産による連鎖倒産に備えるためには「固定費の2年分」が超理想であると語った。



続いて、その理想のキャッシュを貯めるための「資金繰りを改善する魔法のテクニック」を紹介した。「キャッシュの流れを社長が見る」「リースを活用する」「売掛金の回収期間を短くする」「完全受注生産」といった具体的な施策を列挙。市ノ澤氏は「売上をいくら増やしたって、キャッシュがどんどん減っている会社はめちゃくちゃ多い」と述べ、入金と支払いのタイミングを見直すことの重要性を説いている。また、完全受注生産については、前受け金で注文を受けてから作ることで「一切お金のロスが発生しない状態を作れる」と、在庫を持たないビジネスモデルの強みを解説した。



さらに、資金繰りを良くするために全員が絶対に持つべき「魔法のアイテム」として「資金繰り表」の存在を強調。「意味が分からないレベルで重要」「これがないといつまで経ってもお金が残る状態にならない」と断言し、売上や節税よりも「残るお金」にフォーカスして経営判断を下すことの必要性を訴えかけた。



資金繰りの悪化は企業の存続に直結する。市ノ澤氏が解説したように、手元のキャッシュを「出していくお金」を基準に考え、資金繰り表で正確に把握することが、絶対に潰れない強い会社を作るための第一歩となるだろう。