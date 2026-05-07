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資産運用アドバイザーのガーコ氏が、「世界同時株高！何が起きた？」と題した動画を公開した。動画では、米国株と日本株の記録的な株高の背景にある半導体株の急騰と、その牽引役となっている「AI第2章」の到来について速報形式で解説している。



ガーコ氏は、S&P500や日経平均の急上昇の震源地が半導体株であると指摘した。その背景にあるのが「AI第2章」とも呼ばれる「エージェント型AI」の急速な普及である。これまでのAIは学習と推論が中心でNVIDIAのGPUが一強だったが、状況判断や複雑な処理を行うエージェント型AIの登場により、CPUの出番が急増しているという。市場はこれを「CPUルネサンス」と呼んでおり、AMDの決算が市場予想を大幅に上回ったことが大きな起爆剤になったと解説した。



さらに、半導体業界の構造を設計、製造、検査、メモリー、インフラの5つに分類し、それぞれの恩恵を受ける企業を具体的に紹介した。CPU設計のAMDやアームに加え、製造を担うTSMCや東京エレクトロン、検査装置トップのアドバンテスト、さらにはメモリー価格の高騰で恩恵を受けるキオクシアなど、半導体のサプライチェーン全体に資金が流れている状況を説明。また、AI需要の持続や中東リスクの後退、日本独自の自社株買いといった要因が重なり、現在の強い相場を形成していると分析した。



最後にガーコ氏は、長期投資家に向けて「企業が成長しているという事実を忘れない」ことが重要だと強調した。目先の株価の動きや「乗り遅れた」という焦りに惑わされず、仕組みを理解して自分の航路を守るようアドバイスしている。インデックス積立などを実践している場合は、お祭り相場であっても冷静に、これまで通り淡々と積み立てを続けるべきだと総括した。