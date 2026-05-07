【磐越道バス事故】「結果的に安いものを･･･」高校生死亡 68歳運転手の逮捕状請求【新潟】
6日、磐越道でマイクロバスが事故を起こし北越高校の生徒など21人が死傷しました。警察は、マイクロバスを運転していた68歳の男の逮捕状を請求し、近く逮捕する方針を固めました。
6日、福島県郡山市の磐越道上り線で68歳の無職の男が運転するマイクロバスが、走行中に道路脇のガードレールなどに衝突。警察への取材で、現場には目立ったブレーキ痕がなかったことが分かりました。バスには、北越高校・男子ソフトテニス部の部員20人が乗っていて、17歳の男子生徒が死亡、生徒や運転手など合わせて20人がケガをしました。生徒らは、練習試合のため福島県富岡町に向かっている途中でした。
■北越高校 灰野正宏校長
「残念ながら本校の生徒が1名亡くなったことについては、痛恨の極みであります。」
6日夜、バス会社も会見を開きました。
■蒲原鉄道 茂野一弘社長
「今回の事故で亡くなられた生徒さんがいらっしゃるということで、悲しく思うしお悔み申し上げます。複数の生徒さんがケガされたということで、早い回復をお祈りしております。」
蒲原鉄道によると、事故を起こしたバスはレンタカーで蒲原鉄道の営業担当者がレンタカー会社と法人契約をしていました。また、運転手は営業担当者の知人の知人でこれまでに面識はありませんでした。
■蒲原鉄道 茂野一弘社長
「今回は貸し切りバスを使わず、レンタカーを使って送迎をしたいという話をいただいたので。」
■蒲原鉄道 金子賢二営業担当
「予算組みがあるので、緑ナンバーを使うとやっぱり高くつくので結果的に『安いものを探してよ』それがレンタカーにたどりついていく。」
レンタカー会社によると、免許証を提示した営業担当者以外の免許証は提示されていなかったということです。レンタカーの手配やドライバーの紹介は、例外的にボランティアの形で協力したということです。
■蒲原鉄道 茂野一弘社長
「うちの会社として手配して、会社として責任を持ってやっている認識がありませんでしたので、細かい責任となると今の段階では申し上げることができません。」
7日、国交省は事実確認のため蒲原鉄道とレンタカー会社に立ち入り調査をしました。北越高校では、7日午後7時から臨時の保護者会を開く予定です。また、捜査関係者によるとマイクロバスを運転していた68歳の男の逮捕状を請求し、近く逮捕する方針を固めました。
事故で亡くなった17歳男子生徒の家族がコメントを出しました。
「私たち家族は大切な存在である息子を今回の思いがけない出来事で失い、深い悲しみの中におります。そしてこの状況をまだ受けとめきれずにおります。今は、1日も早く私たち家族や関係者の皆さまが穏やかな生活を取り戻せることを願うばかりです。」
家族はこのようにコメントした上で、取材については遠慮してほしいと要望しています。
6日、福島県郡山市の磐越道上り線で68歳の無職の男が運転するマイクロバスが、走行中に道路脇のガードレールなどに衝突。警察への取材で、現場には目立ったブレーキ痕がなかったことが分かりました。バスには、北越高校・男子ソフトテニス部の部員20人が乗っていて、17歳の男子生徒が死亡、生徒や運転手など合わせて20人がケガをしました。生徒らは、練習試合のため福島県富岡町に向かっている途中でした。
■北越高校 灰野正宏校長
「残念ながら本校の生徒が1名亡くなったことについては、痛恨の極みであります。」
■蒲原鉄道 茂野一弘社長
「今回の事故で亡くなられた生徒さんがいらっしゃるということで、悲しく思うしお悔み申し上げます。複数の生徒さんがケガされたということで、早い回復をお祈りしております。」
蒲原鉄道によると、事故を起こしたバスはレンタカーで蒲原鉄道の営業担当者がレンタカー会社と法人契約をしていました。また、運転手は営業担当者の知人の知人でこれまでに面識はありませんでした。
■蒲原鉄道 茂野一弘社長
「今回は貸し切りバスを使わず、レンタカーを使って送迎をしたいという話をいただいたので。」
■蒲原鉄道 金子賢二営業担当
「予算組みがあるので、緑ナンバーを使うとやっぱり高くつくので結果的に『安いものを探してよ』それがレンタカーにたどりついていく。」
レンタカー会社によると、免許証を提示した営業担当者以外の免許証は提示されていなかったということです。レンタカーの手配やドライバーの紹介は、例外的にボランティアの形で協力したということです。
■蒲原鉄道 茂野一弘社長
「うちの会社として手配して、会社として責任を持ってやっている認識がありませんでしたので、細かい責任となると今の段階では申し上げることができません。」
7日、国交省は事実確認のため蒲原鉄道とレンタカー会社に立ち入り調査をしました。北越高校では、7日午後7時から臨時の保護者会を開く予定です。また、捜査関係者によるとマイクロバスを運転していた68歳の男の逮捕状を請求し、近く逮捕する方針を固めました。
事故で亡くなった17歳男子生徒の家族がコメントを出しました。
「私たち家族は大切な存在である息子を今回の思いがけない出来事で失い、深い悲しみの中におります。そしてこの状況をまだ受けとめきれずにおります。今は、1日も早く私たち家族や関係者の皆さまが穏やかな生活を取り戻せることを願うばかりです。」
家族はこのようにコメントした上で、取材については遠慮してほしいと要望しています。